羅智強陪車掃 林思銘批民進黨造謠抹黑：823後「該告的我一定會告」

新竹縣國民黨立委林思銘（中）說，對於民進黨的造謠抹黑，823以後該告的他一定會告。（記者黃美珠攝）

2025/08/20 18:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第2選區國民黨立委林思銘今天傍晚5點在藍委羅智強陪同下，在竹東市區車隊掃街，林思銘出發前受訪，抨擊民進黨持續冷飯熱炒，指他是炒農地的高手，他多次解釋依舊遭繼續造謠抹黑，目前保留法律追訴權，823以後該告的他一定會告。

羅智強則說，反惡罷的路上，他是林思銘早了3個禮拜的「學長」。民進黨發動這個大罷免，充分顯現治國不會、抹黑一流。因為缺乏正當性，所以只能用謠言和抹黑來做為今天大罷免的柴火。

他相信新竹鄉親的智慧，823會像台灣民眾在726用25比0來狠狠來敲擊大惡罷的執政黨，他相信新竹縣鄉親看得到認真做事的林思銘。

羅智強說，國會中所有關於民生的法案林思銘永遠都衝第一個，就以還稅於民、普發現金1萬元來說，林思銘提出時，民進黨是如何的反對，現在行政院長卓榮泰也開始願意從善如流發放。另外，還假於民政策也是林思銘跟很多國民黨立委共同爭取出來的，所以希望鄉親讓好的政策延續，讓正派、扎實認真的林思銘能為新竹做出更多的服務和貢獻，請大家823再次用不同意罷免票，來告訴執政黨好好問政不要鬥爭。

對於民進黨說他是炒農地的高手，林思銘說，從他選立委開始民進黨就連續這樣2次冷飯熱炒，相關的解釋他早已講得很清楚，自己恪遵法令，絕對沒有炒農地。

林思銘也說，他已經解釋很多，但他們還是拿出來繼續造謠抹黑，他雖相信鄉親的眼睛是雪亮的，但823以後，「該告的我一定會告。」

新竹縣國民黨立委林思銘（左）傍晚在同黨立委羅智強（右）陪同下，在竹東車隊掃街，懇託選民823投「不同意罷免票」。（記者黃美珠攝）

