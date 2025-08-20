為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    小草讚黃國昌YT頻道不營利！四叉貓打臉：一場直播收11萬斗內

    四叉貓截圖一場2024年1月15日的直播當範例，表示黃國昌在這場直播收到大約11萬元的抖內。（取自四叉貓Threads）

    四叉貓截圖一場2024年1月15日的直播當範例，表示黃國昌在這場直播收到大約11萬元的抖內。（取自四叉貓Threads）

    2025/08/20 20:59

    歐祥義／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌，在被列入民眾黨不分區立委名單後關閉他在YouTube頻道上的營利及抖內（donate，觀眾贊助）功能，被「小草」大讚「清廉」。網紅四叉貓今日表示，有「小草」今日要和他對賭，若黃國昌選後有開抖內，就要捐他5000元。四叉貓指出，黃國昌當上立委後，其實有2次以上直播因不明原因，開放讓小草抖內，他也貼出截圖舉例，其中一場2024年1月15日的直播，黃國昌就收到了大約11萬的抖內。

    黃國昌近年開始用心經營YouTube頻道，從兩年前「看看立法院在做什麼」直播系列開始，逐漸累積觀眾，目前頻道已有超過50萬人訂閱。在黃國昌成為民眾黨不分區立委前，該節目有不少忠實觀眾，直播時也常有觀眾「抖內」支持。

    四叉貓今日在Threads上發文指出，黃國昌的直播原先開放營利以及收取抖內，在2023年11月時，因為他被排入民眾黨不分區名單，為了避嫌所以關閉了抖內功能。「然後小草就在那邊洗說國昌老師好清廉都不收抖內，」四叉貓表示，今天還有一個小草來和他對賭，黃國昌當選後如果有開抖內，就要捐給他5000元。

    「來！接受挑戰！」四叉貓表示，黃國昌自2024年1月13日「當選日」之後的YouTube直播，其實有兩次以上的直播因為不明原因，有開啟抖內功能讓小草們抖內，他截圖其中一場2024年1月15日的直播當範例，表示黃國昌在這場直播收到大約11萬元的抖內。

    四叉貓表示，後來黃國昌的直播很久沒開直播的抖內功能了，「他都會叫小草把錢捐到民眾黨的政治獻金專戶，然後註記寫明要給黃國昌。」他最後也說，雖然該帳號看起來像是假帳號，「但還是希望他遵守約定捐5000元給我」。

