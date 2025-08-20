為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共高層涉藏活動頻密 習近平今赴拉薩慶西藏自治60週年

    中共總書記習近平今日中午搭乘專機前往西藏拉薩，出席西藏自治區成立60週年慶祝活動，中共當局今日安排上百名藏人在機場跳舞迎接。（圖擷取自新華社微博）

    中共總書記習近平今日中午搭乘專機前往西藏拉薩，出席西藏自治區成立60週年慶祝活動，中共當局今日安排上百名藏人在機場跳舞迎接。（圖擷取自新華社微博）

    2025/08/20 17:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平今日中午搭乘專機前往西藏拉薩，出席西藏自治區成立60週年慶祝活動，中共中央政治局常委王滬寧、蔡奇等人陪同入藏。中共當局今日安排上百名藏人在機場跳舞迎接，也有民眾在路上揮舞五星旗。

    據新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇等同機抵達。

    中國國務院新聞辦公室日前在北京舉行的新聞記者會，指慶祝活動將以「鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設」為主線，中共中央代表團將赴西藏，出席慶祝大會、參觀展覽、文藝演出、看望慰問等活動。

    陸委會最新一期「中國大陸情勢季報」則指出，中共高層涉藏活動頻密，部署西藏及相關地區維穩工作；西藏精神領袖達賴喇嘛宣布延續「轉世傳承」制度，國際敦促北京停止干預。

    報告指出，習近平6月6日接見北京認定的第11世班禪喇嘛確吉傑布，希望班禪喇嘛繼承「愛國愛教」光榮傳統，堅決維護「國家統一」和「民族團結」，推動宗教中國化。

    據彙整，中共中央政法委書記陳文清6月13日至15日赴青海調研，強調依法管理民族宗教事務、懲治宗教極端主義；並出席座談，部署維護西藏和涉藏州縣安全穩定工作。另外，6月13日，中國社會科學院中國邊疆研究所西藏研究室舉辦「西藏的治理與安全」研討會，針對西藏治理、流亡藏人、「藏獨」團體、國際涉藏輿論等議題進行研討。

    藏人方面，達賴喇嘛於其90歲大壽前夕表示，確定延續「轉世傳承」制度，其圓寂後將會轉世，而其設立的甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將與藏傳佛教各教派領袖協商，主導轉世人選之尋找與認定。

    中國外交部日前重申，轉世靈童繼承權必須符合中國的法律、宗教儀軌和歷史定制。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）則發表聲明，呼籲各國政府拒絕北京干預達賴喇嘛的轉世安排。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播