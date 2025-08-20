中共高層涉藏活動頻密 習近平今赴拉薩慶西藏自治60週年

中共總書記習近平今日中午搭乘專機前往西藏拉薩，出席西藏自治區成立60週年慶祝活動，中共當局今日安排上百名藏人在機場跳舞迎接。（圖擷取自新華社微博）

2025/08/20 17:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平今日中午搭乘專機前往西藏拉薩，出席西藏自治區成立60週年慶祝活動，中共中央政治局常委王滬寧、蔡奇等人陪同入藏。中共當局今日安排上百名藏人在機場跳舞迎接，也有民眾在路上揮舞五星旗。

據新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇等同機抵達。

中國國務院新聞辦公室日前在北京舉行的新聞記者會，指慶祝活動將以「鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設」為主線，中共中央代表團將赴西藏，出席慶祝大會、參觀展覽、文藝演出、看望慰問等活動。

陸委會最新一期「中國大陸情勢季報」則指出，中共高層涉藏活動頻密，部署西藏及相關地區維穩工作；西藏精神領袖達賴喇嘛宣布延續「轉世傳承」制度，國際敦促北京停止干預。

報告指出，習近平6月6日接見北京認定的第11世班禪喇嘛確吉傑布，希望班禪喇嘛繼承「愛國愛教」光榮傳統，堅決維護「國家統一」和「民族團結」，推動宗教中國化。

據彙整，中共中央政法委書記陳文清6月13日至15日赴青海調研，強調依法管理民族宗教事務、懲治宗教極端主義；並出席座談，部署維護西藏和涉藏州縣安全穩定工作。另外，6月13日，中國社會科學院中國邊疆研究所西藏研究室舉辦「西藏的治理與安全」研討會，針對西藏治理、流亡藏人、「藏獨」團體、國際涉藏輿論等議題進行研討。

藏人方面，達賴喇嘛於其90歲大壽前夕表示，確定延續「轉世傳承」制度，其圓寂後將會轉世，而其設立的甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將與藏傳佛教各教派領袖協商，主導轉世人選之尋找與認定。

中國外交部日前重申，轉世靈童繼承權必須符合中國的法律、宗教儀軌和歷史定制。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）則發表聲明，呼籲各國政府拒絕北京干預達賴喇嘛的轉世安排。

