    首頁　>　政治

    綠營高雄市長初選「大賴挺小賴」? 邱議瑩：絕沒有這件事

    邱議瑩澄清「絕對沒有大賴支持小賴這件事情」。（記者葛祐豪攝）

    邱議瑩澄清「絕對沒有大賴支持小賴這件事情」。（記者葛祐豪攝）

    2025/08/20 17:45

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨下屆高雄市長初選競爭白熱化，外界傳出「賴清德傾向支持賴瑞隆」、「許智傑可能被勸退」等耳語；對此，另位參選人邱議瑩今天（20日）下午與媒體茶敘時反駁，「絕對沒有大賴支持小賴這件事情」。

    針對「大賴挺小賴」傳聞，邱議瑩今天回答媒體詢問時強調，她與賴總統於1996年一起當選國大代表，兩人交情已超過30年；她不諱言「兩人交情一定比小賴跟大賴交情深」，賴總統對她也有一定信任。

    邱議瑩舉例說，前年賴總統競選期間，曾派她去美國兩次，就是最好例子；她私下與賴總統見面聊過此事，談到地方有人放這個風聲，賴總統澄清「絕對沒有這回事」，他尊重高雄市的初選制度，不會介入、也不會去指定人選，因此沒有所謂大賴支持小賴這件事情。

    另對於近期傳聞「許智傑可能被勸退」、「新潮流高層要整合許智傑」，邱議瑩反問「你們覺得有可能嗎？」她透露許智傑最近有很多廣告看板，看起來應沒有被整合。且據她了解，許智傑對有人一直放話說他退選一事很不開心，透過電視廣告或看板，破除遭勸退的謠言。

    外界也關注邱議瑩與高雄市長陳其邁的關係，邱坦言，這是「很難回答的問題」，她強調兩人是20多年好友，在許多議題處理上有一定默契，但以市長現在的高度來看，「陳其邁市長也不適合表態挺誰」。

    邱議瑩今天也宣布啟動「雙軸雙跨」戰略，以「產業傾聽＋地方座談」為雙軸，從政策深化到組織動員；並以「跨縣市區願景＋跨黨派支持」為雙跨，展現最大整合力。她已規劃15場產業傾聽、30場地方座談，目前完成1/3，場場爆滿，跨黨派民代和地方士紳接連現身。幕僚透露，預計總場次可望突破50場，動能持續擴散。

