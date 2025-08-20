為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    草屯診所「同意罷免」布條三度遭搶 志工狠酸：馬文君要登基了嗎？

    南投草屯一間神經外科診所掛的同意罷免布條，卻接連3天遭同一人惡意破壞。（本報合成，擷取自許美華、Yu-Min Shih/臉書）

    南投草屯一間神經外科診所掛的同意罷免布條，卻接連3天遭同一人惡意破壞。（本報合成，擷取自許美華、Yu-Min Shih/臉書）

    2025/08/20 20:22

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨7名立委罷免案及核三延役公投即將23日投票，藍委馬文君的選區南投草屯近日卻爆發「同意罷免」布條連續遭人強行搶走爭議，當地一間診所掛出支持罷免布條，短短3天內竟三度遭同一人惡意破壞。

    反紫光奇遊團成員許美華今（20）在臉書發文說，位於南投縣草屯鎮上的草鞋墩神經外科診所外掛著畫家「台派寶寶b.b.」設計的同意罷免布條，但在這3天內，每天都被同一個人惡意破壞，「這真的有夠扯！南投都沒有法律了嗎，有人敢這麼囂張是靠誰的勢？！」

    許美華指出，事件始於17日，該男子第一次當著診所工作人員的面，直接將布條扯下帶走，甚至拿出一罐黃色不明液體恐嚇要潑灑。診所醫生本以仁心選擇原諒，沒想到18日同一男子再度強搶布條，醫生決定不再隱忍，將兩次監視器畫面交由「投二游顥罷免團隊」志工石老師公開。

    許美華說，沒想到，昨（18）日，同一人第二次又上演強搶布條戲碼。這次診所醫生決定不忍了，「難以容忍這種目無法紀的事情」，主動將兩次強搶的監視器畫面交給支援布條的投二游顥罷團志工石老師，對外公布。

    更誇張的是，19日早上，該男子第三度在光天化日下現身，將新掛上的布條再次搶走。對此，石老師已向草屯派出所完成報案，代表罷免團隊以違反選罷法及毀損罪提出告訴。

    石老師也在臉書貼出連續3天布條被搶的監視器畫面，點名國民黨主席朱立倫及立委馬文君，「罷免行動到現在，已經發生太多暴力事件，卻不見任何國民黨人發聲譴責，難道說，這些針對罷免志工與支持者的暴力行為，是你們所縱容，甚至是你們所指使的嗎？」

    他更怒斥，同一個人兩度上門強搶布條已經很扯的時候，剛才綁上的布條第三度又被同一人搶走，「草屯是沒王法了嗎？馬文君要登基了嗎？我已經報案完畢，代表罷免團隊提出違反選罷法與毀損告訴，823罷免游顥、馬文君！」

