批核三重啟公投是假議題 徐國勇：應戰藍白該反駁就不會客氣

2025/08/20 17:51

〔記者陳政宇／台北報導〕前內政部長徐國勇接任民進黨秘書長，如何因應823投票及藍白攻勢備受關注。徐國勇今（20日）批評，核三重啟公投是個假議題，他一定會投下不同意票；對於不忠誠反對黨，該反駁就必須反駁，民進黨不會客氣。

徐國勇今天於民進黨中常會後召開媒體談話會，被詢及如何處理823大罷免及公投案，以及因應藍白攻勢，徐回應，他的正式就任時間是8月25日，對823的態度很清楚，民進黨已經宣布立場，這就是黨既有的立場。

針對核三重啟公投，徐國勇預告，他會去投票，一定會投不同意，也希望大家都來投不同意票，因為核三早就停了，這不是延役、而是重啟，所以核三重啟公投就是個假議題。

至於如何應戰藍白，徐國勇說，所謂強烈的攻勢是什麼，他碰到了自然就會處理，在野黨合理監督，執政黨都應該虛心接受，但若是不忠誠的反對黨，民進黨也必須要反駁，該反駁也不會客氣，該反駁就是要反駁。

徐國勇強調，他更期待，行政、立法及各政黨，大家手拉手，讓台灣往前走，這才是應該有的立場。

