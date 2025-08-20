為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    823大罷免倒數陸戰！「中二解顏」上街舉牌 顏寬恒大肚山徒步掃街

    台中市議員江肇國（中，紫衣）穿著工作服呼籲騎士支持罷免。（中二解顏提供）

    2025/08/20 18:15

    〔記者黃旭磊／台中報導〕距離大罷免823投票日只剩3天，罷團「中二解顏」今天到沙鹿、大肚、龍井、烏日及霧峰區路口舉牌，志工清晨7點就在向上路、沙田路六段口舉牌，呼籲選民投票「同意」罷免藍委顏寬恒。顏寬恒則是冒雨車隊掃街，晚上到大肚山徒步掃街，上百人陪同，呼籲鄉親週六出門投下「不同意罷免」。

    「中二解顏」志工由民進黨台中市議員江肇國陪同，從上午7點到晚上8點持續上街舉牌，傍晚4點左右，龍井區台灣大道、烏日區中山路及霧峰五福路等地下起間歇大雨，志工冒雨揮動罷免娃娃抱台灣標語，懇切拜託選民下架貪汙立委。

    網紅四叉貓（劉宇）也造訪台中，與「中二解顏」發言人林宣宏比「誰肚子比較大」，當場開滾動直播，狂吃香菜做的馬卡龍，呼籲選民換掉顏寬恒，認為貪汙立委「就該被罷免」。

    林宣宏說，大家期待已久的中二罷前之夜，22日晚間6點半在中和紡織烏日廠房前舉辦（烏日區中山路二段106巷&中紡北街口），邀請立院榮譽顧問陳柏惟、民進黨立委何欣純、蔡其昌、沈伯洋及吳沛憶，還有高雄樂團夕陽武士高歌罷免新歌，歡迎選民到場高呼「拒絕貪汙我同意。」

    顏寬恒下午冒雨到霧峰、烏日及大肚車隊掃街，晚間集結百人在公路局台中區監理所前集合，啟動大肚山徒步掃街，眾人雙手交叉比「X」，呼籲打破民進黨一黨獨大、完全執政美夢，週六懇請鄉親出門投下「不同意罷免」。

    藍委顏寬恒（左3）冒雨懇請鄉親「不同意罷免」。（讀者提供）

