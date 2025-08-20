愛二飛彈發射4秒自爆 陳冠廷：從演訓發現問題 強化防衛能力

針對愛二飛彈發射後在空中提早引爆，民進黨立委陳冠廷說，演訓的目的就是模擬戰時各種狀況處置。（陳冠廷辦公室提供）

2025/08/20 17:28

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍今天凌晨在東部外海執行「海空精準彈藥射擊」演訓，1枚愛國者二型飛彈發射後4秒即自爆，對此，民進黨立委陳冠廷說，演訓的目的就是模擬戰時各種狀況處置，這次飛彈未能完成任務屬於技術層面問題，中科院將與美方共同調查，找出問題癥結。

「每一次演訓都是為國軍找出更好的解決方案」，陳冠廷說，實彈射擊演訓的價值在於發現問題並改進。這次愛國者飛彈發生的技術問題，正好提供了檢視系統可靠度的機會。透過中科院與美方的技術合作調查，能夠深入分析事故原因，進而強化武器系統的穩定性。

請繼續往下閱讀...

陳冠廷進一步指出，「我希望更多演練，才能夠發現問題，有問題意識，才能夠解決問題」。他認為，透過增加演訓頻率和項目，國軍能夠更全面地檢視各項武器系統的實戰能力，及時發現潛在問題並加以改進。

對於未來演訓規劃，陳冠廷說，不僅飛彈防禦系統測試將持續進行，無人機協同演練也會增加。這顯示國軍正積極因應現代戰爭型態的轉變，強化多元化的防衛能力。

他說，透過演訓發現的問題點，有助於國軍更完善地準備面對未來的各種挑戰。每一次的實戰演練經驗都能協助國軍優化作戰程序，提升整體防衛能力，為台灣的安全防護做好萬全準備。

此前，同黨立委王定宇也指出，美方有相關技術與顧問團隊進駐台灣，協助國軍各類彈體的妥善率，相信國防部與美方會立即找出原因。所有演習都有狀況，容忍狀況存在並針對狀況進行改善，才是誠實處理、提升戰力的好方法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法