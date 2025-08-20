B站、抖音帳號開不了！館長訴苦影片被灌爆 中國網友曝原因

館長19日在直播中透露自己開不了抖音、B站帳號。（圖擷取自館長直播）

2025/08/20 18:11

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢19日展開澳門行第一天直播行程時，在直播中透露自己開不了抖音、B站（Bilibili）帳號，語氣顯得不滿又無奈。相關影片被轉至B站後，引發中國網友熱議，不少人直接點明，館長開不了帳號的最大原因，就是因為言談時常涉及「政治」。

館長19日直播時抱怨，中國B站、抖音上，滿滿都是他的影片，但是他卻無法開設自己帳號，館長在直播中坦言，「我這次來沒賺錢啊」，想在抖音、B站開帳號也沒辦法，所以完全沒辦法做生意，讓他蠻難過的，「生意不能做、連網站抖音都不讓我開，那我覺得沒關係，我講太多會傷害到中國同胞的感情」。

請繼續往下閱讀...

館長提到，在詢問當地政府之後，收到的回覆仍是無法，說他是「特殊份子」，還有中國朋友覺得他流量這麼大賺很多，但是他真的一毛錢都沒賺。

館長這段直播影片被轉至B站後，引發網友熱議，不少網友表示，他現在仍在「觀察期」，尚未接受長久考驗；另外，有大量網友指出，館長無法開設帳號的最大原因，就是他直播言論涉及「政治」，網友紛紛留言表示：「因為你直播一般是涉及政治，這種直播在大陸是非常嚴格的」、「這邊直播政治內容目前管控尺度大」、「最大的原因還是參與政治活動」。

也有不少網友鼓勵館長，勸他要有耐心：「信用不是一天兩天崩塌的，要重新建立信任也不是一天兩天就能完成的」；也有網友說，館長上過這麼多次《央視》了，等於是國家已經表態，未來一定能心想事成。

