接見台灣盲人棒球隊 蕭美琴：盼落實運動平權

蕭美琴副總統今接見「Taiwan Home Run台灣盲人棒球隊」。（總統府提供）

2025/08/20 17:16

〔記者陳昀／台北報導〕蕭美琴副總統今接見「Taiwan Home Run台灣盲人棒球隊」時表示，政府積極推動運動平權政策，並鼓勵國人在國際賽場展現熱情與拚勁，期盼共同努力，讓盲人棒球運動持續發展，每位喜愛運動的朋友們都有機會參與。

蕭美琴首先歡迎「台灣非視覺運動文化發展協會」理事長邱文昇、台灣紅不讓盲人棒球隊領隊宋展宇及所有選手、教練和志工夥伴。她提到，10幾年前曾參與紅不讓盲人棒球的活動及比賽，深受感動也由衷敬佩，當時還獲得一顆可以發出聲音的盲人棒球（Beep Ball）。

蕭美琴指出，台灣國人都非常喜愛棒球，政府也持續提倡，希望讓不同身心狀況、熱愛運動的民眾都有參與機會。因此，政府積極推動運動平權政策，並鼓勵國人在國際賽場上展現參與體育的熱情和拚勁，也同時提升台灣的國際能見度。

蕭美琴說，無論結果如何，相信每次的拚搏都是累積實力的過程與經驗，也是學習的機會，期盼台灣所有的盲人棒球活動都能在大家的協助下持續發展，讓每位愛好棒球和運動的朋友們都有機會能參與。

