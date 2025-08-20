選舉就是要贏！徐國勇接任民進黨祕書長：擬定策略往前走

接任民進黨祕書長的徐國勇強調，關於2026、2028選舉，「一個字就是要贏」，但要怎麼贏、策略在哪？會再進行相關討論並擬定策略。（記者王藝菘攝）

2025/08/20 17:12

〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德今（20日）宣布，內政部前部長徐國勇接任民進黨祕書長，預計25日上任。徐國勇說，他首先要了解黨務、人事與工作，至於2026、2028選舉，「一個字就是要贏」，但要怎麼贏、策略在哪？會再進行相關討論、擬定策略，依照策略往前走。

民進黨今天下午召開中常會，賴清德席間公布徐國勇人事案。據轉述，徐國勇說，他當了黨員這麼久，過去從未參加黨務或黨職，非常感謝主席賴清德的信任，身為黨員對黨有忠貞義務，對徵召義無反顧；他20幾年前就在立法院與賴清德共事，當時感受到賴清德非常正直，自己未來會全力以赴、帶領民進黨繼續往前走。

賴清德說，徐國勇是他心目中的第一人選，本來也不確定徐國勇會否答應，因其主持節目、過著幸福快樂的日子，但當邀請徐國勇擔任祕書長時，徐國勇回答「戰士沒有選擇戰場的權利」，讓人聽了很感動，感謝他加入團隊並肩作戰。

會後，徐國勇親自召開媒體談話會，他直言，他的原則很簡單，有問題都直接溝通，他不迴避任何問題、不會說謊，但有些不能講的話也不能通通講出來；他會用人生的經驗，包括議員、立委、行政機關服務的經驗，與黨部人員站在一起，更希望不管任何政黨，都以中華民國台灣最大的公約數保護這塊土地，讓這塊土地繼續往前進、讓台灣更好，這就是他擔任祕書長的核心思想之一。

被問及黨務規劃及選舉操盤，徐國勇坦言，他今天走進黨部時，覺得既熟悉卻陌生，他首先要確切了解黨務、人事與工作，將這裡變成完全熟悉的環境；至於選舉，沒什麼好講的，「一個字就是要贏」，但要怎麼贏、策略在哪？會與賴清德及黨內工作人員進行相關討論，再擬定策略，依照策略往前走，「2026、2028，我們就是要贏」。

