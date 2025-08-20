為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    公投前藍白視察核三「再啟動」 綠委：重點應為長期除役整備

    立法院教育及文化委員會安排今天考察核三廠，民進黨屏東立委鍾佳濱、徐富癸為縣民發聲。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/20 17:06

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕重啟核三公投將與7名立委罷免案於23日同天投票，立法院教育及文化委員會安排今天考察核三廠，國民黨立委葛如鈞與民眾黨立委劉書彬、麥玉珍前來，民進黨則是屏東立委鍾佳濱、徐富癸都到場為縣民發聲。

    葛如鈞日前以考察核三廠現場人力狀態、確保核安條件為由，安排教文委員會到核三廠考察「再繼續運轉」的整備情形，由於時間接近核三延役公投，格外引發關注。

    徐富癸強調，今天的考察結果，不該也不可做為藍白兩黨未來針對核安會或台電下指導棋要求重啟的結果。他要為屏東人講話，目前核廢料、核安問題皆未確認，更應審慎思考核三及恆春斷層，在情況不明下竟要談重啟。

    徐富癸指出，這個考察時間點也有極大問題，考察除役的重點應為廠房拆除、光電板設置，以及台電未來25年期程的長期除役整備，這個公投只針對屏東人，而不是納入核一、核二甚至核四，這都要表達嚴正的抗議。

    葛如鈞則認為，5月17日依法停機下現在尚未進入除役，不管民間關注或公投，都希望了解現場人力及狀況，無論公投結果如何。對媒體提問視察結果是否納入重啟條件？他則未正面回應，僅說考察將有許多需跟核三廠、核安會互動討論的地方。

    葛如鈞也提到，今年在核三依法除役前的核安法修法第6條第3項裡面，有提到須再運轉的主管機關及經營者就是台電公司與核安會，且不管誰決定須再運轉都需要經營者向主管機關申請安全相關評估跟報告，並經過審核同意，才會換發再運轉執照，不管是民間討論、公投題目，都是依法執行；至於如何界定安全，他則感謝行政院長也將此納入安全條件評估執法修法草案。

