農地轉建地2300萬買、3.28億賣 綠質疑開發商成林思銘白手套

2025/08/20 16:50

〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案週六登場，新竹縣立委林思銘為被罷免人之一。民進黨籍新竹縣議員歐陽霆今天在立法院出示多張吹哨者提供的對話截圖與照片，質疑一名地方開發商黃進發與林思銘熟識，並透過立委協助將2300萬元購入的農地變成建地後，以3億2800萬元出售，價差達14倍，質疑該名開發商為林思銘的白手套。

林思銘則駁斥，所謂「寶山土地」所有人是民進黨籍竹北市長鄭朝方的前秘書，沈姓人士的父親，他僅在律師執業時期，依法以信託名義受託登記，整個過程合法透明，與炒地完全無關。對於今日記者會造謠寫劇本、不實指控，他保留法律追訴權。

民進黨立法院黨團今天召開「炒地狀元林思銘？鄭正鈐出來說清楚」記者會，與會者包含立委范雲、新竹縣議員歐陽霆，以及陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔。

歐陽霆表示，他接獲吹哨者爆料，一名地方開發商黃進發宣稱自己跟林思銘非常熟識，可以透過委員幫忙將「農地」變成「建地」，並出示兩人多場的聚餐照，以及對話截圖「你有林委員都順啦」、「有貴人是委員」、「思銘，住的屋，也是我蓋的」等語，證明兩人關係不一般。

歐陽霆指出，對話顯示，他用2300萬元買下農地，變更成丁種建地再出售3億2800元，議價高達15倍；買完土地放5年變成建地，2萬可以增值到45萬元，這是22.5倍；700坪的廠房做完營業登記，農地再擴廠就變建地，可以有3到4倍的議價。

歐陽霆質疑，黃進發透過低價購入農地、再變更，以「一本萬利」的說法吸引投資人，將農地旁邊的廠房不斷擴張，藉此推動周遭農地變建地。他質問，中間有無涉及不法，可以讓黃無視法律及農地主管機關的稽核，「林思銘委員，你有沒有參與黃先生的開發？黃先生是否是你的白手套？」

林志潔表示，林思銘先前就涉及超貸，且根據最新的財產申報，林思銘負債高達6200多萬元、有15筆土地登錄，再加上今天「農地變建地」的指控，她質疑林思銘是否利用民代身份圖謀自己，呼籲請林思銘說清楚。

