收陳盈助300萬竟稱讓他自由運用 網朝聖「柯文哲11年前這篇貼文」

前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/08/20 19:39

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院持續審理京華城弊案，昨天（19日）「博弈教父」陳盈助親信邱清章證稱親送300萬元現金給前台北市長柯文哲，柯文哲小編竟發文辯稱該筆款項是「捐給柯文哲本人」自由運用，輿論譁然。隨著越來越多證據和金流浮上檯面，柯文哲約莫11年前在臉書發文提出北市府「透明廉政公約」的貼文被翻出，內容放到現在格外諷刺，不少網友湧入朝聖與嘲諷。

邱清章昨天證稱，陳盈助確實有以個人名義捐款300萬元給柯文哲，錢是放在袋子內，由他直接帶到台北市長室親自交給柯文哲。這番證詞，顯示柯文哲的Excel檔紀載之內容是柯自行記錄之金主名單，也側面印證該檔案中記述「2022/11/1 小沈 1500」，高機率是柯曾收威京集團主席沈慶京1500萬賄款，而非他先前辯稱「1500」是行程時間。

請繼續往下閱讀...

但柯文哲的臉書小編PO文指稱，柯文哲本人並不知道錢的來源是陳盈助，募款人周芳如（柯競辦主任）協助籌措辦公室裝潢等經費，找到相識多年的福添福基金會執行董事邱清章，後者又轉找陳盈助幫忙，陳盈助慨然允諾，之後由邱清章親交捐款給柯文哲，但未提到是陳盈助所捐。貼文還稱，這筆錢是捐給柯文哲個人去自由運用，就跟基隆市長謝國樑母親捐的錢一樣，邱清章也說不用開收據或發票。貼文曝光讓大批網友傻眼，痛批自證犯罪還不覺自己有錯，還有人質疑是在隔空串證。

與此同時，柯文哲2014年10月28日在臉書發文說，自己提出北市府「透明廉政公約」的貼文被翻出，網紛湧入「朝聖」。柯文哲當時說，以後的市府首長人選，包括我自己，都必須在這份公約簽署同意才能出任。該公約有多條規定與柯文哲在京華城、政治獻金假帳等案中被爆出來的所作所為相牴觸，包括「市長每年向市民說明財產來源及變動狀況」、「市府政務首長行程一律登錄列管備查」、「定期於市府網站公布利益團體及民意代表遊說狀況，保障市民與公務員之權益」。

鄉民紛紛留言，「來朝聖，見證10年前傻傻相信的自己，第一條寫什麼？市長可以收錢嗎？」、「下次記得用透明塑膠帶裝300萬」、「10年後，特地來此朝聖」、「請問要幫忙廉政透明柯文哲公佈一些些財產申報嗎？」、「超噁心，講的嚇死人，做的笑死人」、「2025.08.19，邱清章先生的捐款，是捐給柯文哲本人，檢察官硬扣侵佔，入人於罪……呵呵」、「對比阿北你在市長室收錢沒有申報，說有多諷刺就有多諷刺」。

柯文哲約莫11年前在臉書發文提出北市府「透明廉政公約」的貼文被翻出。（圖翻攝自柯文哲臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法