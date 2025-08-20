藍白委走小路進核三視察 在地鄉親抗議怒吼：不要欺負恆春人

核三廠前眾人頂著烈日、手舉標語聲嘶力竭高喊，「不要欺負恆春人！不要霸凌屏東人！」（記者陳彥廷攝）

2025/08/20 16:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕週六公投暨罷免在即，國民黨立委葛如鈞突襲式發動立法院教育及文化委員會至公投目標物核三廠考察再運轉準備情形，眾人選在南展館先進行簡報但並未對外公開，後續再經由佔據整個後壁湖地區最精華望海地段的廠區小路、至廠區視察，避開大門要表達反對延役重啟的在地人，在地人見狀除譏笑藍白委是「超速仔」、不敢面對民意外，更大罵「不要欺負恆春人」。

屏南社區大學校長江國樑長期關注在地核安發展，原定公投前要到核三大門進行反對重啟陳情，正好藍白委安排視察，今天共有逾50位恆春在地鄉親於藍白委到場後，聚在核三廠大門口展開抗議行動。

藍白委雖言必稱公開透明，但這次視察卻未替任何媒體申請入廠證，加上連平日理應公開對外的台電南部展示館簡報，也未邀請媒體聆聽發問，僅在入場前受訪，並在簡報後循小路搭乘台電客運交通車進入廠區，推測應是不願面對正在大門前抗議的民眾。

核三廠前眾人頂著烈日、手舉標語聲嘶力竭高喊，「不要欺負恆春人！不要霸凌屏東人！」江國樑痛斥，核三延役公投本來就已經是不公平、不正義的事情，如今藍白兩黨還要透過這種「立院考察」的手段，企圖製造輿論、影響公投結果，這是對屏東人最赤裸裸的霸凌。

江國樑說，核三40年前在未經恆春人同意下落腳，且營運過程劣跡不斷，包括氫氣外洩火災、輻射水外洩海域、喪失外電致廠區「全黑」的3A事故，在除役前2個月還「晚節不保」，連切割水管都造成廠區黑煙火警，驚嚇恆春人直到最後一刻都不放過。

長年擔任在地國小校長的江國樑說，核電從他的角度來看最貴，光是核後端的處理費用就已是天價，且每年恆春半島的國小還要特別舉辦核災演練，這些勞師動眾和學習中斷及動員費用難道不是錢？為什麼我們的小孩還要再經歷這些不安？因此堅決反對核三延役，希望大家能成為「負責任的這一代」。

