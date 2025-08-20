徐操盤、蘇巧慧2026選新北無望？徐國勇：初選一定公平公開公正

接任民進黨秘書長的徐國勇今（20日）強調，黨內初選一定是公平、公開、公正，各憑實力取得參選資格，他一定盡全力輔選。（記者王藝菘攝）

2025/08/20 16:30

〔記者陳政宇／台北報導〕接任民進黨秘書長的徐國勇過去在內政部長任內，傳出與時任行政院長蘇貞昌曾因警察人事有所不合，外界關注是否影響有意角逐2026新北市長的民進黨立委蘇巧慧。對此，徐今（20）日強調，黨內初選一定是公平、公開、公正，各憑實力取得參選資格，他一定盡全力輔選。

兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨中常會，宣布徐國勇接任黨秘書長。徐會後召開媒體談話會，被詢及與蘇貞昌的不合傳言，若未來操盤2026選舉，「是不是等於蘇巧慧在新北，有可能直接無望了？」

對此，徐國勇表示，大家看到不合，但夫妻都會吵架，有時候牙齒也會咬到舌頭，不一樣的意見可以說是不合，但是不一樣的意見，不就是民進黨最可愛的地方嗎？如果民進黨什麼都是一個人講了就算數，那就不是民進黨，所以不必考慮這個。

「我不會以私害公，大家放心！」徐國勇澄清，他擔任秘書長，對於黨內初選一定是公平、公開、公正，各憑實力取得參選資格，他一定盡全力輔選每一個要參選的黨員，這就是他的原則，不會有其他的考慮。

徐國勇舉例，大家可回顧他主持節目時，曾多次讚揚蘇貞昌的政績，例如打詐，班班有冷氣、班班有電腦等。每位民進黨員彼此間不是百分之百、什麼意見都一樣，跟威權政黨不一樣，民進黨是一個自由、民主、進步的政黨，彼此之間一定會有不一樣的意見，但都是可以討論、可以拿出來講。

徐國勇重申，他祝福每位要參選的人，請各憑本事，他一定都是公平、公開、公正主持黨務會議，不會特別偏哪一個人，不管哪一個縣市都一樣。

