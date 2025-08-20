為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨竹縣黨部偕竹2罷團 今出動「公民機車隊」深入巷弄催票

    民進黨新竹縣黨部偕竹2罷團今天下午出動「公民機車隊」深入巷弄催票，呼籲鄉親力挺大罷免大成功。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣黨部偕竹2罷團今天下午出動「公民機車隊」深入巷弄催票，呼籲鄉親力挺大罷免大成功。（記者黃美珠攝）

    2025/08/20 16:12

    〔記者黃美珠／新竹報導〕替823大罷免竹2選區的大罷免行動添柴加火，民進黨新竹縣黨部今天下午3點偕竹2「撕除惡銘」罷團發動「公民機車隊」，在竹北光明1路停車場後出發，進行竹北大掃街催票宣講活動。

    20部左右的機車隊伍，在前導戰車的引領下，纏綁著支持大罷免、823投同意、大罷免大成宮等口號的飄帶、布旗，沿路廣播、吆喝宣傳，把催票的動力從竹東拉回竹北，提醒竹2選區內很多的新移民們，823不要忘了出門投下同意罷免票。

    民進黨新竹縣黨部執行長陳禹彤說，明天早上10點，同樣的公民機車隊也會在竹東郵局集結後繞行竹東市區，不放棄持續拉抬大罷免大成功在竹東、國民黨立委林思銘的家鄉所在的聲勢。

    他說，823大罷免進入倒數計時，前2週民進黨新竹縣黨部的重點會優先放在竹東，也是著眼於當地是林思銘「大本營」之故，所以特別強力在當地喚醒所有竹2選民有感的公民意識，大家全力支持同意罷免林思銘。本週開始回防竹北，強力宣傳，今天下午的公民機車隊就是他們向四面八方擴散的重要力量。

    民進黨新竹縣黨部偕手竹2罷團今天下午出動「公民機車隊」深入巷弄催票，呼籲鄉親力挺大罷免大成功。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣黨部偕手竹2罷團今天下午出動「公民機車隊」深入巷弄催票，呼籲鄉親力挺大罷免大成功。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市區今天下午出現「公民機車隊」，深入巷弄掃街號召鄉親823挺大罷免。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市區今天下午出現「公民機車隊」，深入巷弄掃街號召鄉親823挺大罷免。（記者黃美珠攝）

    竹2大罷免今天下午出動的「公民機車隊」，整裝準備上路掃街。（記者黃美珠攝）

    竹2大罷免今天下午出動的「公民機車隊」，整裝準備上路掃街。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播