民進黨竹縣黨部偕竹2罷團 今出動「公民機車隊」深入巷弄催票

民進黨新竹縣黨部偕竹2罷團今天下午出動「公民機車隊」深入巷弄催票，呼籲鄉親力挺大罷免大成功。（記者黃美珠攝）

2025/08/20 16:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕替823大罷免竹2選區的大罷免行動添柴加火，民進黨新竹縣黨部今天下午3點偕竹2「撕除惡銘」罷團發動「公民機車隊」，在竹北光明1路停車場後出發，進行竹北大掃街催票宣講活動。

20部左右的機車隊伍，在前導戰車的引領下，纏綁著支持大罷免、823投同意、大罷免大成宮等口號的飄帶、布旗，沿路廣播、吆喝宣傳，把催票的動力從竹東拉回竹北，提醒竹2選區內很多的新移民們，823不要忘了出門投下同意罷免票。

民進黨新竹縣黨部執行長陳禹彤說，明天早上10點，同樣的公民機車隊也會在竹東郵局集結後繞行竹東市區，不放棄持續拉抬大罷免大成功在竹東、國民黨立委林思銘的家鄉所在的聲勢。

他說，823大罷免進入倒數計時，前2週民進黨新竹縣黨部的重點會優先放在竹東，也是著眼於當地是林思銘「大本營」之故，所以特別強力在當地喚醒所有竹2選民有感的公民意識，大家全力支持同意罷免林思銘。本週開始回防竹北，強力宣傳，今天下午的公民機車隊就是他們向四面八方擴散的重要力量。

