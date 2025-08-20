為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新北議會綠營提案普發4.6萬現金 國民黨議員促中央先還新北錢

    新北市議會今日起召開臨時會，市議會民進黨團提案要求新北市府還稅於民。（記者黃子暘攝）

    2025/08/20 16:08

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會今天起召開臨時會，民進黨團提案要求新北市府還稅於民、普發現金4萬6000元，並成立「振興新北產業復甦普發現金小組」，但國民黨團極力反對，藍營市議員林國春要求中央先償還積欠新北市的2350億元，才會贊成市府普發現金。因藍綠爭執不下，議長蔣根煌裁定休息討論，最終決議2案都送市府研究辦理。

    市議會民進黨團總召集人廖宜琨表示，中央、地方是否普發現金，人民矚目，新北市整體淨資產扣掉負債後，去年增加1724億元，再加上去年超收62億、未執行歲出預算94億，新北有1880億元，因此提案市府應普發4.6萬元，並成立「振興新北產業復甦普發現金小組」。

    林國春不贊同，他表示，中央積欠新北近2350億元，中央若還錢，普發5萬元都可以，民進黨執政被越來越多人討厭，台南市飽受風災、水災之苦，民進黨民代卻還在大跳罷免舞，請中央先還錢給新北，他就贊同普發現金。

    另外，民進黨籍市議員鄭宇恩則提案，她希望社會局針對某公辦民營兒少安置機構學生之間連環多起性平案進行一小時的專案報告，說清未來如何改善、預防；鄭的提案將在27日於第一審查會請社會局報告。

