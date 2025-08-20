為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠營再控炒土地 林思銘：惡意造謠、保留法律追訴權

    針對民進黨立委指控炒作土地，林思銘駁斥，民進黨一再抹黑、惡意造謠，他保留法律追訴權。（資料照，記者廖雪茹攝）

    針對民進黨立委指控炒作土地，林思銘駁斥，民進黨一再抹黑、惡意造謠，他保留法律追訴權。（資料照，記者廖雪茹攝）

    2025/08/20 16:08

    〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委范雲、新竹縣議員歐陽霆及林志潔教授今召開記者會，指控面臨823罷免投票的國民黨立委林思銘炒作土地。林思銘駁斥，強調自己從政以來光明磊落、清清白白，民進黨一再抹黑、惡意造謠，只會暴露其執政無能與虛偽；對於今日記者會造謠寫劇本、不實指控，他保留法律追訴權。

    林思銘指出，他是合法信託、借名登記，絕無涉土地炒作，所謂「寶山土地」實際所有人，是竹北市長鄭朝方的前秘書，沈姓人士的父親，他僅在律師執業時期，依法以信託名義受託登記，整個過程合法透明，與炒地完全無關；如今民進黨再度冷飯熱炒，就是赤裸裸的栽贓。

    林思銘強調，勤跑基層是民意代表的責任，民進黨抹黑造謠根本毫無根據。若有人假借「與林思銘熟識」、藉此對外宣稱與他私交熟稔並墊高自己行情，而有招搖撞騙行為，請提供證據向檢調機關提出檢舉並依法追查。若上述藉由假借與他熟識的名義，妨害他名譽之虞，他將不排除對這些人士提起民、刑事訴訟。

    林思銘批評，民進黨權貴才是真正「喬」到昏天暗地，民進黨籍前新竹縣長林光華更曾批評鄭永金代表的新竹鄭家是「貪婪家族」，鄭家才是新竹縣真正的炒地皮大戶；民進黨也不改一貫雙標、選擇性抹黑的本質，對自家的喬人事黑幕、光電弊案、綠友友大炒地皮的惡形惡狀卻避之不談，反倒是拚命用不實謠言抹黑在野立委，掩蓋自己喬官位、喬人事、炒地皮、賺黑錢的真相。

    林思銘呼籲鄉親以選票守護清白，823站出來用不同意罷免的選票讓抹黑者徹底失敗，針對指控請提出證據向檢調單位檢舉，依法查辦，這是他對不實指控一向的態度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播