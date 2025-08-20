綠營再控炒土地 林思銘：惡意造謠、保留法律追訴權

針對民進黨立委指控炒作土地，林思銘駁斥，民進黨一再抹黑、惡意造謠，他保留法律追訴權。（資料照，記者廖雪茹攝）

2025/08/20 16:08

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委范雲、新竹縣議員歐陽霆及林志潔教授今召開記者會，指控面臨823罷免投票的國民黨立委林思銘炒作土地。林思銘駁斥，強調自己從政以來光明磊落、清清白白，民進黨一再抹黑、惡意造謠，只會暴露其執政無能與虛偽；對於今日記者會造謠寫劇本、不實指控，他保留法律追訴權。

林思銘指出，他是合法信託、借名登記，絕無涉土地炒作，所謂「寶山土地」實際所有人，是竹北市長鄭朝方的前秘書，沈姓人士的父親，他僅在律師執業時期，依法以信託名義受託登記，整個過程合法透明，與炒地完全無關；如今民進黨再度冷飯熱炒，就是赤裸裸的栽贓。

請繼續往下閱讀...

林思銘強調，勤跑基層是民意代表的責任，民進黨抹黑造謠根本毫無根據。若有人假借「與林思銘熟識」、藉此對外宣稱與他私交熟稔並墊高自己行情，而有招搖撞騙行為，請提供證據向檢調機關提出檢舉並依法追查。若上述藉由假借與他熟識的名義，妨害他名譽之虞，他將不排除對這些人士提起民、刑事訴訟。

林思銘批評，民進黨權貴才是真正「喬」到昏天暗地，民進黨籍前新竹縣長林光華更曾批評鄭永金代表的新竹鄭家是「貪婪家族」，鄭家才是新竹縣真正的炒地皮大戶；民進黨也不改一貫雙標、選擇性抹黑的本質，對自家的喬人事黑幕、光電弊案、綠友友大炒地皮的惡形惡狀卻避之不談，反倒是拚命用不實謠言抹黑在野立委，掩蓋自己喬官位、喬人事、炒地皮、賺黑錢的真相。

林思銘呼籲鄉親以選票守護清白，823站出來用不同意罷免的選票讓抹黑者徹底失敗，針對指控請提出證據向檢調單位檢舉，依法查辦，這是他對不實指控一向的態度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法