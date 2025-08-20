為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    屋損慰助金已核發7成 賴清德盼盡速通過災後特別預算案

    兼任民進黨主席的總統賴清德今（20日）表示，屋損家園復原慰助金發放進度截至昨天已核發超過7成，行政院會盡快將特別預算案送到立法院，盼盡速審議通過。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德今（20日）表示，屋損家園復原慰助金發放進度截至昨天已核發超過7成，行政院會盡快將特別預算案送到立法院，盼盡速審議通過。（資料照）

    2025/08/20 15:54

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會上週三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限600億元，涵蓋農業、電力、水利等9大項目。兼任民進黨主席的總統賴清德今（20日）表示，屋損家園復原慰助金發放進度截至昨天已核發超過7成，行政院會盡快將特別預算案送到立法院，盼盡速審議通過，讓資源落實在地方。

    民進黨今天下午召開中常會。據轉述，賴清德談到，丹娜絲颱風及七二八豪雨，上個月造成中南部嚴重的災情，行政院以最快時程提出特別條例草案，送交立法院審議，感謝朝野立委不分黨派的支持，也以最快速三讀通過。

    賴清德說，他要特別感謝立法院民進黨團的提案，以民眾的生活為最優先，力挺災民渡過難關，經費上限由560億元，增加為600億元，為災區的重建，提供更堅實直接的依靠。

    賴清德表示，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所昨召開第八次工作會議，針對災民的調查與實地現場場勘大致完成，當前調查，需要政府協助的6559間民房損戶，政府已經調度、媒合281家廠商，並從各地持續派遣工班、洽詢有意願廠商，目前已經至少有半數、超過3300戶完成媒合。

    賴清德說，目標是在9月底完成全部受災戶的媒合，盡全力完成修繕工作。環境部也在上週末成立災後復原南部辦公室，強化廢棄物清理以及環境復原工作。

    關於屋損家園復原慰助金發放進度，賴清德指出，在中央地方通力合作之下，假日也不停歇處理，申請案件已經超過3萬7000件、截至昨日已核發超過7成。行政院會盡快將災後復原重建特別預算案送到立法院，請民進黨立法院黨團盡速審議通過，讓資源落實在地方。

    賴清德也強調，他要感謝中央黨部跟各縣市地方黨公職幫忙募集物資，以及組隊分別到各災區援助災後復原與家園清理工作。而災後重建工程是一條艱辛而漫長的路，希望民進黨所有黨公職能繼續與政府攜手努力，團結一致，一起協助災區民眾可以早日回復正常生活。

