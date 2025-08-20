超收交通罰鍰當營養午餐或老人共餐費 吳依潔：不健康也不正常

台灣基進台南黨部主委吳依潔（中）反對將交通罰鍰收入變成「普發現金」。（吳依潔提供）

2025/08/20 15:45

〔記者蔡文居／台南報導〕針對近日有南市議員建議南市超收的交通違規罰鍰要拿來做中小學營養午餐或長照據點的老人共餐一事，台灣基進台南黨部主委吳依潔表達反對意見。吳依潔今天表示，這樣的作法對市政運作及財政而言，既不健康也不正常。政府的財政分配不應該受彼此牽制，不該將例行性預算來源寄望在不穩定的罰鍰收入上。

​吳依潔建議，交通違規罰鍰可比照日本《交通安全對策特別交付金制度》，透過「專款專用」的方式，將交通違規罰鍰用在「道安改善」。根據現行《道路交通罰鍰收入分配與運用辦法》，交通罰鍰收入的75％交由地方政府自行運用，當中僅要求縣市「應至少提撥12％作為交通執法與交通安全改善經費」，其餘88％由地方政府自由運用。

吳依潔說，這筆12％經費運用辦法目前只規範6大「優先」支應項目，包括「道路交通違規案件舉發處理費用」、「購置及檢定交通執法裝備器材費用」、「交通執法資訊電腦化費用」、「設置或租用違規車輛保管場所或卸貨分裝場地費用」、「交通執法與安全宣導費用」以及「交通執法教育訓練及考察費用」。現行辦法內容與「道安改善」相關性極低，甚至只偏重在執法層面，也缺乏強制力。​

她說，如果要讓台南市脫離「行人地獄」的稱號，除了仰賴中央修法之外，也呼籲台南市政府，不應將交通罰鍰收入變成「普發現金」，而是用「專款專用」的方式，為台南規劃出長遠的交通安全計畫，改善道路安全品質。

