遭控授權中國紅色審查 華藝：勝訴後主動和解

民進黨立委范雲（左二）今協同學者代表邱花妹、伍維婷等人共同舉行記者會。（記者田裕華攝）

2025/08/20 15:13

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委范雲今與學者邱花妹、伍維婷，以及律師蔡晴羽共同舉行記者會，指2020年底華藝數位公司授權中國公司審查、並竄改學術文章的訴訟案件，華藝已正式公開致歉，給付15萬元，並由學者捐作公益用途。對此，華藝發布新聞稿指出，本案一審判決華藝勝訴，為避免造成司法資源浪費，主動提出和解。

范雲表示，本案當年經媒體揭露後引發軒然大波，不少學者紛紛查詢自己文章，發現從標題、摘要、內容，甚至作者都被篡改，一律「滅國」。經過長達4年多時間，官司終於在近期以和解結束。此一結果提醒華藝和各界，紅色審查、侵害學者權益、矮化台灣主權的行徑無法被接受，已被法院正式遏止。

對此，華藝指出，本案一審經智慧財產及商業法院111年度民著訴字第79號民事判決認定華藝勝訴，並無侵害原告學者文章的重製權、改作權、公開傳輸權、不當變更禁止權等著作權。惟鑑於訴訟過程持續造成司法資源浪費，華藝在一審勝訴後，即主動提出和解意願，期望勿再造成更多的爭議與對立，最後並與原告學者達成和解。

華藝表示，後續將持續精進與出版單位的合作，提出更加完善保障文章著作權的作法與承諾，盼之後能將全部心力專注於協助台灣學術推廣的相關事務上。最後，華藝除感謝社會各界的關心與指正外，在此僅就華藝選擇訴訟和解的歷程秉明如上。

