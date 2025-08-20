為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    宣布徐國勇任民進黨秘書長 賴清德：盼深入淺出宣傳政策

    兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨中常會宣布，由前內政部長徐國勇（右）接任民進黨秘書長。（圖由民進黨提供）

    兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨中常會宣布，由前內政部長徐國勇（右）接任民進黨秘書長。（圖由民進黨提供）

    2025/08/20 15:11

    〔記者陳政宇／台北報導〕726大罷免後，兼任民進黨主席的總統賴清德展開新人事布局，今（20日）親自宣布由前內政部長徐國勇接任民進黨秘書長。賴強調，徐懂得洞察社會民情，也非常清楚地方脈絡與生態，相信未來更能夠帶領黨深耕基層，並就各項政策與議題，深入淺出地向黨內溝通、對社會宣傳。

    具法律專業背景的徐國勇，政策論述能力強，曾任民進黨不分區立委，在閣揆林全、賴清德任內擔綱行政院發言人，2018年7月轉任內政部長，2022年12月以個人健康因素請辭後，徐重操律師舊業並主持政論節目，近日獲賴清德徵詢接任民進黨秘書長。

    民進黨今天下午召開中常會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德表示，他要向大家宣布，中央黨部新任秘書長將由徐國勇接任，相信大家都很熟悉，徐的從政經歷非常完整，當過市議員、立委到內政部長，不僅熟知地方生態，也了解政策溝通，將是全方位的秘書長。

    賴清德介紹，徐國勇也擔任過律師、行政院發言人和政論節目主持人，十分了解社會輿情脈動，未來他將能夠就執政團隊的各項政策與議題，深入淺出、簡明扼要的向黨內溝通，以及對社會宣傳。

    賴清德說，徐國勇從基層做起的經歷，懂得洞察社會民情，也非常清楚地方脈絡與生態，相信他未來更能夠帶領黨深耕基層，並與地方黨公職通力合作，發揮最好的力量。

    賴也呼籲，希望全體中央黨部同仁可以與徐國勇，秉持黨的精神，堅守黨的價值，讓我們一起為台灣民主、自由加油努力，讓國家更進步、社會更團結。

