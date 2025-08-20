周春米質疑核三公投霸凌屏東人 國民黨：屏東人多數支持核三延役

國民黨20日召開中常會，發言人楊智伃（右）等人於會後轉述時，拿出陳聖文今早送來的水瓶，並再度當場一飲而盡。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/20 15:38

〔記者施曉光／台北報導〕8月23日將舉辦全國性公投決定是否重啟核三，屏東縣長周春米近日質疑核三公投等於是變相霸凌屏東人，國民黨發言人鄧凱勛今日受訪反嗆周春米，質疑周春米可能沒有看到民調數據，民調顯示屏東人多數支持核三延役，「民意在哪裡，政治人物就應該往那個方向努力！」

鄧凱勛還說，周春米不應該說屏東人被霸凌，如果按照周的論述，中南部地區尤其是台南市、高雄市有一大堆的光電板，颱風來襲就摧毀民眾家園，民進黨是否也在霸凌南部縣市的人民？周春米應該思考民進黨的錯誤能源政策，而非顧左右而言他。

請繼續往下閱讀...

不過，周春米日前指出，立法院於停機前四天修訂核子反應器設施管制法，並於五月二十日通過核三重啟公投案，讓屏東人措手不及，且公投主文「確認無安全疑慮」缺乏嚴謹調查報告，卻要全國決定屏東的命運，對在地居民極不公平，屏東無法承受任何核電不安全所帶來的風險，核三安全下莊，「請大家還給屏東人最謙卑的願望」。

此外，國民黨發言人楊智伃今天上午才與送「核料廢水」到國民黨中央黨部的前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文發生爭執，並且當場喝掉一瓶水，楊智伃表示，核能問題的討論應該訴諸理性與科學，而且每年與時俱進，國民黨主席朱立倫在綠營口中過去主張「非核家園」，但現在的朱立倫主張「非碳家園」，因為世界要求淨零碳排趨勢，台灣應該務實理性討論能源政策，民進黨不應該再造謠核能，也不要再污名化蘭嶼及屏東民眾。

楊智伃隨即與其他發言人一起拿出陳聖文今早送來的水瓶，並再度當場一飲而盡，還說「沒事多喝水，多喝水沒事。」

