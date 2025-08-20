曾同台直播！ 房市專家開轟館長、黃國昌「成為最討厭的人」

Sway痛批，今日「一個牆頭草」，為求利益沒有原則與大腦，「一個舔狗」，背棄台灣又被中國丟棄，兩個人都成為他們最討厭的人。（圖擷取自粉專「Sway房市觀測站」）

2025/08/20 15:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅館長陳之漢，近日在直播中透露自己開不了抖音、B站（Bilibili）帳號，中國也不讓他開公司，更提到上次上海行加此次行程已經賠了400萬。對此，房市達人Sway今日發文感嘆，當年曾和館長、立委黃國昌推動居住正義，現在「兩個人都成為他們最討厭的人」。

粉專「Sway房市觀測站」今日發文表示，當年黃國昌為了居住正義，找他上了館長的直播，也去街頭努力推廣。他回憶，館長林口的辦公室滿是煙味，他直播時還得一邊忍受老菸槍的荼毒，「但是當年覺得很值得，畢竟那時的時代力量，有著滿滿的乾淨理想。」

然而Sway痛批，今日「一個牆頭草」，為求利益沒有原則與大腦，「一個舔狗」，背棄台灣又被中國丟棄，兩個人都成為他們最討厭的人。居住正義，在不入流的政客眼裡，不過只是利用的工具。

Sway表示，人可以為了權力與利益，背棄自己的信仰，很是悲哀與恐怖，「他們煽動著單純的人們，用著很離譜的話語，只為了給你滿滿的情緒價值，至於有啥後果，是我們老百姓來承受著。」Sway說，今天看著館長的處境，除了活該死好，只覺得可惜，畢竟當年他也是無私的推動，一股腦的支持，現在卻只能變成最噁心的模樣。

最後，Sway也分享了1張當初3人同框合照的照片，表示自己當時眼睛沒有聚焦鏡頭，似乎已經預告了未來3人道不同不相為謀，「當年我的眼神看著不同的方向，還真是神預言！」

