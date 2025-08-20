盧不選黨魁朱連任？國民黨：朱立倫交棒心願不會改變

國民黨20日召開中常會，根據該黨文傳會主委林寬裕（中）會後轉述，有與會中常委關切黨主席選舉，大家圍繞這個議題討論並交換意見。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/20 15:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今下午召開中常會，根據該黨文傳會主委林寬裕會後轉述，有與會中常委關切黨主席選舉，大家圍繞這個議題討論並交換意見。有關台中市長盧秀燕傳出不參選黨魁後，國民黨主席朱立倫是否可能競選連任？他說，朱立倫已經說過很多次，希望可以順利交棒的心願不會改變；他並強調，國民黨有很多傑出同志可以承擔大任，很多有志一同的同志應該都會努力撐起國民黨。

至於媒體詢問，前國民黨副主席郝龍斌、嘉義市長黃敏惠也被點名是適任人選，林寬裕表示，國民黨內有非常多同志的能力、經驗傑出，足以領導國民黨，他並重申，朱立倫交棒的心願沒有任何改變。

朱立倫的子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤昨受訪表示，朱立倫一定會在11月1日國民黨全代會交出棒子；國民黨發言人楊智伃今日也說，交棒說法不論從凌濤、林寬裕、她自己或任何人的嘴中，都是希望朱立倫可以順利交棒、放心交棒。

此外，向來死忠支持朱立倫的國民黨中常委何鷹鹭，在今日中常會上力勸朱立倫連任、繼續帶領國民黨，但朱立倫僅以「謝謝」回應。

何鷹鹭會後接受媒體訪問表示，她認為盧秀燕應該不要競選黨魁，可以直接選總統，待盧秀燕當選總統時，朱立倫再把黨主席的位子交給盧秀燕，並轉任如行政院長等職務。

何鷹鹭說，朱立倫最近很寒心，連她都覺得可憐，朱立倫這麼努力地為黨失去自我、鞠躬盡瘁，卻被黨內罵成這樣，萬一最後沒有人敢出面承擔，她仍希望朱立倫可以承擔責任，不希望讓一些有機可乘的人出來破壞這個百年大黨。

面對盧、朱推辭參選黨魁，何鷹鹭表示，這當然不利於黨的團結，不過自己仍對朱立倫有期待，並認為唯有朱立倫才能勝任黨魁，至於其他人推來推去「就是不敢承擔」。

何鷹鹭並批評黨內有些人，雖被黨中央賦予職位，卻從來沒有出現過中常會，「連毛都沒看到人」，這就是國民黨存在的問題，不團結，在選舉時，朱立倫幫忙造勢，而且每一場都到，但選完後這些人都沒來黨部，說白了就是語言雖未切割，但行動上卻是與國民黨切割了。

向來死忠支持朱立倫的國民黨中常委何鷹鹭，在今日中常會上力勸朱立倫連任、繼續帶領國民黨，但朱立倫僅以「謝謝」回應。（資料照，記者張嘉明攝）

