習近平大權在握 中共汲取印巴空戰經驗劍指台灣

跡象顯示，中國領導人習近平仍大權在握。（美聯社檔案照）

2025/08/20 14:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會最新一期「中國大陸情勢季報」指出，近來有關中共高層權力更迭、習近平權力式微，張又俠策劃政變的傳聞甚囂塵上。然而，中共至今從黨媒宣傳口徑、官場禮儀、政策文件到歷史敘事都未改變，說明習近平仍大權在握，尤其中國社會的保習力量依然強大，有助於習鞏固地位，至今看不到黨內有哪股力量敢公開反習。

中國傳媒研究計畫（China Media Project）最新分析顯示，中共黨媒對習近平或其他高層領導成員，或其他意料之外的潛在競爭對手的報導並未顯著變化。

「人民日報」從2023年、2024年至2025年1至7月，有關中央政治局常委曝光率的標題和圖片對比，顯示習近平的報導仍占主導地位。2025年習近平的曝光率雖比前2年下降14%，但這並不重要，習近平仍保持與總理李強230.4%的巨大差距。

分析指出，若習近平失去軍權，中共黨媒不可能掩蓋，這不是黨媒的運作方式。若習近平沒有牢牢掌控中央軍委，此一變化肯定要反映在軍委機關報「解放軍報」的版面。當然這不意味習近平必然安全或不可撼動，中共領導層內部確實可能存在一些細微裂痕和一些分歧，而習近平的親信正在努力彌合與解決。中共召開第20屆四中全會距今不遠，即使習近平基本上沒有競爭對手，如何界定並為其2027年後的領導地位提供合法性，仍可能成為潛在的分歧點。

值得注意的是，中共正汲取俄烏戰爭、印巴空戰經驗，提升實戰化能力。自1979年中越戰爭後，至今40多年共軍缺乏實戰經驗。不過，隨著中共間接介入俄烏戰爭和印巴空戰，共軍實戰經驗不足將由此改變，可能出現明顯提升。俄烏戰爭期間，俄羅斯對中共軍工支援的依賴加深，中共實際上已經成為確保俄羅斯軍工複合體（Military-Industrial Complex）在戰時生存的主要外部合作夥伴。

報告指出，到2023年，俄羅斯高度優先進口清單上的49%物品，包括晶片、半導體和其他微電子產品，是由中共運送至俄羅斯。特別是無人機，中共交付俄羅斯不只是單獨部件，而是完整的攻擊系統。中俄雙方聯合生產無人機，中共正在積極研究和採用俄羅斯在無人機作戰方面的經驗。

2025年5月7日，中共鐵桿盟友巴基斯坦和印度發生空戰，巴方宣稱其空軍擊落6架印度戰機，分別為3架法製先進多用途飆風（Rafale）戰機、1架米格29、1架蘇愷30戰機。美國空天力量協會（AFA）的中國軍事事務專家達姆（Michael Dahm）表示，巴國空軍很可能使用射程達80浬的中共霹靂15（PL-15）空對空飛彈，對印度戰機實施「遠距離、超視距射擊」，關鍵因素可能是巴基斯坦有效整合從中國進口的戰機和防空系統，形成有效的殺傷鏈比具體戰鬥機的性能更為重要。

據分析，中共將此次衝突作為其武器的試驗場，表明中國政府比之前披露的更直接參與這場衝突。殲10C戰鬥機和霹靂15空對空飛彈等中共武器之前從未見過實戰紀錄，這次的使用引起整個區域北京競爭對手的關注，包括台灣。無論如何，藉由這次印巴空戰，共軍首次間接印證體系作戰協同效應的實戰經驗，對今後對台作戰帶來深遠影響。

