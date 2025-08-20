AIT新副處長首度亮相 期許「外交小尖兵」為美台關係未來

外交部20日舉行2025年「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式，外交部長林佳龍（中排左3）、AIT新任副處長梁凱雯（中排左2）與會期勉團員。（記者羅沛德攝）

2025/08/20 14:48

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部今（20）日舉辦「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式。外交部長林佳龍致詞表示，政府重視年輕人能夠代表台灣走向世界，台灣價值是讓世界因為台灣更好；上任後首度出席公開活動的AIT新任副處長梁凱雯則期許外交小尖兵不只代表台灣的未來，也代表美台關係的未來。

外交部今日舉辦「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式，由林佳龍主持，教育部次長張廖萬堅、AIT副處長梁凱雯（Karin Lang）、國合會副秘書長史立軍、國立中興大學附屬高級中學校長蔡孟峰、外交部公眾外交協調會執行長蕭光偉、2025年外交小尖兵英語種籽培訓營優秀學員共同出席。

林佳龍致詞表示，外交部積極推動青年外交，也是總合外交的一部分，青年是國家未來的希望與棟樑，政府重視年輕人能夠拓展國際觀、代表台灣走向世界；台灣是世界的台灣，台灣價值是讓世界因為台灣更好，也透過台灣年輕人從學習過程開始就能鏈結世界、鏈結未來。

林佳龍指出，外交小尖兵活動今年邁入第22屆，為了讓更多的青年參加這項活動，我們改變過去由學校組隊競賽的模式，改由學生自行報名參與，並以培訓營形式，讓180名青年學子先參加北、中、南各區5天4夜的培訓，再從中遴選18名今年外交小尖兵成員。

張廖萬堅致詞表示，台灣面對國際瞬息萬變的全球議題，外交小尖兵在高中階段，就能開始關注的全球議題，讀萬卷書、行萬里路，真的赴美參訪文化、商業、政府機構，是成長中寶貴的課程、重要的經驗，他也期許外交小尖兵「從小尖兵，未來都成為台灣外交的尖兵」。

AIT副處長梁凱雯致詞表示，這場活動是她一週前抵台赴任後的首場公開活動；她向現場的外交小尖兵說，「你們不只代表台灣的未來，也代表美台關係的未來」，AIT致力於連結台灣與美國青年，培養雙方在科技、教育等領域的技能。

外交部20日舉行2025年「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式。（記者羅沛德攝）

外交部20日舉行2025年「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式，外交部長林佳龍期許團員們發揮「人人都是外交官」的精神。（記者羅沛德攝）

