朱立倫：國民黨正「帶領」顢頇、緩慢的行政團隊

國民黨主席朱立倫20日主持中常會，並發表談話。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/20 15:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，民進黨一直用違憲亂政批評國民黨，但究竟是那一個政黨在救經濟，希望普發現金，搶救台灣產業，並在災後以最快速度通過特別條例與特別預算？他強調，國民黨的作法正「帶領」這個顢頇、緩慢的行政團隊，而這個團隊已經讓大家缺乏信心。

朱指出，這段時間以來不論經過726罷免投票，或面對823投票的來臨，立法院的表現都非常理性穩健；國民黨會持續努力，發揮導引力量，全力推動所有正確的法案、預算及政策。

朱立倫指出，823是台灣民主、經濟發展的關鍵時刻，民進黨傾全黨之力搞大惡罷，726這一天台灣人民擋住第一波的罷免，守住24席國民黨立委，如今仍有7席立委奮戰，這幾天無論在台中、新竹或新北，國民黨全力守護每一位立委，他要感謝很多年輕朋友參與街講、車掃及造勢活動，透過空戰文宣展現年輕的力量。

朱立倫強調，因為守住726，現在有一種聲音認為大家會鬆懈，覺得7席很穩，但這個講法非常危險，國民黨每1席立委都要力拼到底，這幾天會透過各地方車掃、選前之夜全力以赴，他希望全黨團結一致。

朱立倫指出，823核三延役公投是科學、理性、經濟、國家安全的關鍵性投票，全世界的科學數據告訴我們，核電是安全、乾淨、穩定、有效率的能源，不論美、日、歐、韓都在使用核能，台灣如果因為意識形態、民進黨的一黨執著，不再使用核電，將對國家安全造成很大威脅，也將限制經濟發展、衝擊環境。他強調，公投就是全民力量的展現，呼籲全台灣所有18歲以上的公民都站出來表達意見。

此外，朱立倫表示，國民黨文傳會新媒體部的年輕人用創意創造許多公投宣傳CF影片，得到社會廣泛迴響，也展現新生代的力量，他相信相信年輕世代的戰力，在許多地方宣講或中央黨部的活動中，國民黨的年輕世代勇於捍衛黨的政策，面對任何不理性行為或是綠營挑釁，相較過去比較保守的傳統，現在的國民黨是最有戰力、勇於發揮創意、面對挑戰的國民黨。

