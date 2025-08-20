為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫：國民黨正「帶領」顢頇、緩慢的行政團隊

    國民黨主席朱立倫20日主持中常會，並發表談話。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席朱立倫20日主持中常會，並發表談話。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/20 15:03

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，民進黨一直用違憲亂政批評國民黨，但究竟是那一個政黨在救經濟，希望普發現金，搶救台灣產業，並在災後以最快速度通過特別條例與特別預算？他強調，國民黨的作法正「帶領」這個顢頇、緩慢的行政團隊，而這個團隊已經讓大家缺乏信心。

    朱指出，這段時間以來不論經過726罷免投票，或面對823投票的來臨，立法院的表現都非常理性穩健；國民黨會持續努力，發揮導引力量，全力推動所有正確的法案、預算及政策。

    朱立倫指出，823是台灣民主、經濟發展的關鍵時刻，民進黨傾全黨之力搞大惡罷，726這一天台灣人民擋住第一波的罷免，守住24席國民黨立委，如今仍有7席立委奮戰，這幾天無論在台中、新竹或新北，國民黨全力守護每一位立委，他要感謝很多年輕朋友參與街講、車掃及造勢活動，透過空戰文宣展現年輕的力量。

    朱立倫強調，因為守住726，現在有一種聲音認為大家會鬆懈，覺得7席很穩，但這個講法非常危險，國民黨每1席立委都要力拼到底，這幾天會透過各地方車掃、選前之夜全力以赴，他希望全黨團結一致。

    朱立倫指出，823核三延役公投是科學、理性、經濟、國家安全的關鍵性投票，全世界的科學數據告訴我們，核電是安全、乾淨、穩定、有效率的能源，不論美、日、歐、韓都在使用核能，台灣如果因為意識形態、民進黨的一黨執著，不再使用核電，將對國家安全造成很大威脅，也將限制經濟發展、衝擊環境。他強調，公投就是全民力量的展現，呼籲全台灣所有18歲以上的公民都站出來表達意見。

    此外，朱立倫表示，國民黨文傳會新媒體部的年輕人用創意創造許多公投宣傳CF影片，得到社會廣泛迴響，也展現新生代的力量，他相信相信年輕世代的戰力，在許多地方宣講或中央黨部的活動中，國民黨的年輕世代勇於捍衛黨的政策，面對任何不理性行為或是綠營挑釁，相較過去比較保守的傳統，現在的國民黨是最有戰力、勇於發揮創意、面對挑戰的國民黨。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播