館長自爆「舔共旅」賠400萬！ 苦苓一句話酸爆

2025/08/20 14:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日飛中國深圳開直播，對中國的各層面不停吹捧並不斷貶低台灣，而館長19日在直播中透露自己開不了抖音、B站（Bilibili）帳號，中國也不讓他開公司，更提到上次上海行加此次行程已經賠了400萬。對此，作家苦苓表示，中共不讓館長開抖音的啟示：你只能來討一口飯吃，別作夢想來搶飯吃。

館長19日展開澳門行第一天直播行程時，在YouTube直播中坦言，「我這次來沒賺錢啊」，想在抖音、B站開帳號也沒辦法，所以完全沒辦法做生意，讓他蠻難過的，「生意不能做、連網站抖音都不讓我開，那我覺得沒關係，我講太多會傷害到中國同胞的感情」。館長透露，這一趟深圳行還把上個月的營收賠掉，「上次上海加這次賠了400萬」。

請繼續往下閱讀...

針對館長的發言，許多中國網友在微博表示「考察期正常啊，隨便便可以各種便利，福利，那不是變相鼓勵投機分子」、「不讓他現在來做生意開帳號，一方面是繼續觀察，一方面還不是變相保護他，他不懂？」、「喊一句我是中國人就可以隨便賺我們錢，真當我們是傻子？」苦苓在臉書PO文表示，中共不讓館長開抖音的啟示：你只能來討一口飯吃，別作夢想來搶飯吃。去、去。

