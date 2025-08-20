台灣當鋪帶人赴中辦證貸款  沈伯洋曝中國目的：藉欠錢形塑影響力

民進黨立委沈伯洋（左）今天在立法院受訪表示，帶台灣人去中國辦貸款、辦身分證，某些程度與「詐騙」有關。（記者劉信德攝）

2025/08/20 14:35

〔記者李文馨／台北報導〕反共網紅「八炯」溫子渝發布「中國身分改造紀錄片：紅色賣身契」，揭露有台灣當鋪業者帶人去福建申辦中國身分證，再向中國的銀行貸款用以還債。民進黨立委沈伯洋今天受訪說，該統戰目的是為了騙取貸款，「當你欠中國一定的款項，中國對你就會有特定的影響力」，這已危害台灣的國家安全。

沈伯洋在立法院受訪表示，帶台灣人去中國辦貸款、辦身分證，某些程度與「詐騙」有關。中國類似的統戰措施，讓台灣人更容易取得貸款，很多集團利用這點帶台灣人過去，目的是為了騙取貸款，但不論是單純為了詐騙，還是由黑道經營的詐騙集團，這些都是國人所關心的嚴重犯罪。

沈伯洋指出，紀錄片的情況已危害台灣的國家安全，「當你欠中國一定的款項，中國對你就會有特定的影響力；你拿了中國身分證，中國對你就會有影響力」。他說，如果兩週就能拿到中國身分證，哪天就會看到國民黨提案說「台灣也應該兩週給中國人身分證」，這才是後續真正需要注意的事情。

此外，對於民眾黨團總召黃國昌近日領銜提出「刑事訴訟法修正草案」，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由。沈伯洋強調，前述案件是檢調最用力偵查的對象，也是最需要避免串證的案件，「黃國昌的修法破壞詐騙集團、黑道的相關偵查」。

