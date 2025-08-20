台灣年輕人受抖音、小紅書影響 曹興誠：「抗共保台」意識薄弱

前聯電董事長曹興誠指出，強調，中共對台灣的安全威脅遠遠大於印度，印度禁了抖音，台灣卻遲遲不禁。（資料照）

2025/08/20 14:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台資訊戰未曾間斷，前聯電董事長曹興誠今日直指，這次大罷免很少看到20幾歲的年輕人，參與者絕大多數是30到40歲的女性，顯示現在年輕人受到抖音、小紅書的影響，抗共保台的意識薄弱，形成國安隱憂。民進黨完全執政已經超過8年，為什麼不禁止抖音和小紅書的傳播？

曹興誠指出，上週六他和6位台大電機系學弟談談現在情勢。他們大概小自己一輪，都到了退休的年紀，有些是大學教授，有些是企業高管，共同的地方是都關心台灣，熱心投入大罷免。大罷免失利並沒有讓他們灰心喪志，反而他們都積極地在思考，如何有效地加強認知戰、宣傳戰，以對治中共鋪天蓋地、無孔不入的統戰。

請繼續往下閱讀...

曹興誠點出，他們共同的憂慮，是這次大罷免很少看到20幾歲的年輕人，而參與者絕大多數是30到40歲的女性。這顯示現在年輕人受到抖音和小紅書的影響，抗共保台的意識薄弱，形成國安的隱憂。自己和他們都不了解，民進黨完全執政已經超過8年，為什麼不禁止抖音和小紅書的傳播？

曹興誠舉例，2020年6月29日，印度政府以「損害主權完整、國防、國家安全和公共秩序」等為由，正式且全面禁止TikTok及其他58至60款中國相關應用。禁令涵蓋民用的個人設備，目的是阻止這些應用秘密傳送用戶數據到境外服務處。這一禁令自那時起便持續執行，TikTok再未恢復在印度的合法使用權限。

他強調，中共對台灣的安全威脅遠遠大於印度，印度禁了抖音，台灣卻遲遲不禁，箇中原因，值得大家研究、探討。

