關稅海嘯來襲！藍委籲就安基金用在刀口 洪申翰：將強化勞工支持

國民黨立委王育敏認為，勞動部應審慎利用就業安定基金，並評估提供受影響勞工零息貸款。（記者林志怡攝）

2025/08/20 15:33

〔記者林志怡／台北報導〕受到美國關稅影響，近期國內製造業者與傳產業者叫苦連天。國民黨立委王育敏認為，勞動部應審慎利用就業安定基金，並評估提供受影響勞工零息貸款，至少撐過這波關稅困境，對此勞動部長洪申翰回應，勞動部可以針對勞工支持進行綜合性思考。

美國總統川普近期關稅大刀波及各行各業，近期已陸續有業者受到關稅壓力影響，紛紛哀號「撐不下去」，勞動部統計全台已有近4000人被迫實施減班休息（俗稱無薪假），身處關稅海嘯第一排的製造業勞工更深陷恐慌之中。

請繼續往下閱讀...

洪申翰今日赴立法院衛環委員會，國民黨立委王育敏質詢時指出，光是有通報的減班休息就有近4000人，可能還有其他沒有通報的黑數，且在減班休息的情況下，勞工可能只能領基本工資，對於有養家需求、房貸、車貸、學貸的民眾來說，是非常沈重的衝擊，勞動部應把就業安定基金用在刀口上。

針對減班休息，洪申翰回應，勞動部過去針對勞工實施減班休息，提供實際協議薪資差額的50%補助，每人每月最高可領新台幣8,700元，為加強協助減班休息勞工就業與生活穩定，已提升補助額度至薪資差額之70%，每人每月最高可領新台幣12,100元。

此外，洪申翰也指出，雖出現減班休息情況，勞動部也希望讓勞工繼續留在職場，否則若勞工直接失業，後續問題會更加複雜，至少先維持在減班休息情況，確保勞工經濟安全。

但王育敏擔憂，有些家庭本來就有負債或貸款壓力，面對關稅衝擊，連知名上櫃公司都撐不住，中小企業更是岌岌可危，只是保持原有的薪資，可能無法因應家庭突然的資金需求，希望勞動部研議提供勞工零息貸款，至少撐過這波困境，也避免民眾求助無門，轉向地下錢莊、高利貸等借款，讓財務雪上加霜。

對此洪申翰表示，勞動部可以針對勞工支持進行綜合性思考，也對關稅衝擊嚴陣以待，一定會以最嚴峻的情況作為設想，全力以赴規劃相應的協助作為，勞動部也持續與工會、產業、相關學者保持動態性掌握，了解情況並進行評估。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法