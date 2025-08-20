「葉霸」老師埔里、草屯掃街 堅持徒步籲All罷馬

「葉霸」老師在埔里第三市場徒步懇託，民眾停下來跟她致意。（「All罷馬」罷團提供）

2025/08/20 14:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「葉霸」老師葉春蓮不放棄！今天與「曙光花蓮」團隊在埔里第三市場、草屯市區徒步掃街，一一發文宣給民眾，強調罷免是值得的事，呼籲民眾23日投下同意罷免票。過程中志工怕高齡的她太累，但她說：「讓我走，我可以走！」，讓全場志工為之動容。

曙光花蓮團隊今天到埔里、草屯支援同意All罷馬的同意罷免宣傳，支援隊伍中最引人注目的就是年近80歲的「葉霸」老師葉春蓮，她把「同意罷免，台灣平安」布條穿在身上，招牌裝扮一現身埔里第三市場就引起不少民眾注意，有的攤販和買菜民眾還跟他合照，並請她簽名，強調「要拿給孫子看！」，也有人對「葉霸」和志工團隊喊「加油」。

「葉霸」老師表示，罷免是為了台灣平安，這是一件很值得的事，不會後悔，看著它，讓它發生。呼籲南投人出來投下同意罷免。

All罷馬的志工透露，「葉霸」老師繞行埔里第三市場一圈，大家都怕她太累，建議她走一段路就好，但她卻回應「讓我走，我可以走，不行的時候我會說！」，而她在草屯市區掃街時，陽光毒辣，但她無懼高溫、烈日，繼續向民眾鞠躬懇託投下同意罷免票，她的堅定意志和熱忱，讓其他志工既感謝又感動。

「葉霸」老師（戴帽者）跟民眾講解為何要罷免。（「All罷馬」罷團提供）

「葉霸」老師無懼烈日，在埔里第三市場徒步懇託。（「All罷馬」罷團提供）

「葉霸」老師在埔里第三市場掃街後，繼續趕往草屯掃街宣講及懇託。（「All罷馬」罷團提供）攝）

