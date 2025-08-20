為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    赴澳洲交流7天！農業青年大使交流計畫即日起開放報名

    外交部與農業部共同辦理「農業青年大使交流計畫」，預計甄選16名年齡介於18至45歲具農林漁牧專長的青年，於11月前往澳洲進行7天的實地參訪與深度交流。（外交部提供）

    外交部與農業部共同辦理「農業青年大使交流計畫」，預計甄選16名年齡介於18至45歲具農林漁牧專長的青年，於11月前往澳洲進行7天的實地參訪與深度交流。（外交部提供）

    2025/08/20 13:47

    〔記者黃靖媗／台北報導〕為持續落實「青年百億海外圓夢基金計畫」的精神，並深化推動農業青年人才與國際交流，外交部與農業部今年再度共同辦理「農業青年大使交流計畫」，預計甄選16名年齡介於18至45歲具農林漁牧專長的青年，於11月前往澳洲進行7天的實地參訪與深度交流，自即日起至9月18日開放報名，邀請我國農業各領域優秀青年踴躍參與。

    外交部表示，交流計畫自2017年開辦至今，已安排超過百位農業青年赴菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國及印度等國參訪，今年首度安排前往大洋洲國家，期望藉由加深與澳洲農業產、官、學界互動，強化雙方在永續農業、智慧農業及氣候調適等領域間合作，並進一步拓展台灣農業新世代之國際人脈網絡及發掘潛在市場。

    外交部指出，歷屆農青大使不僅成功累積國際連結與專業經驗，更向國際展現台灣農業新世代充滿活力與專業形象，成為重要外交動能，今年計畫在「總合外交」政策綱領下，新增融入「原住民外交」元素，鼓勵具原住民身分的農業青年踴躍參與，讓世界看見台灣農業的多元特色與永續價值。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播