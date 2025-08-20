赴澳洲交流7天！農業青年大使交流計畫即日起開放報名

外交部與農業部共同辦理「農業青年大使交流計畫」，預計甄選16名年齡介於18至45歲具農林漁牧專長的青年，於11月前往澳洲進行7天的實地參訪與深度交流。（外交部提供）

2025/08/20 13:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕為持續落實「青年百億海外圓夢基金計畫」的精神，並深化推動農業青年人才與國際交流，外交部與農業部今年再度共同辦理「農業青年大使交流計畫」，預計甄選16名年齡介於18至45歲具農林漁牧專長的青年，於11月前往澳洲進行7天的實地參訪與深度交流，自即日起至9月18日開放報名，邀請我國農業各領域優秀青年踴躍參與。

外交部表示，交流計畫自2017年開辦至今，已安排超過百位農業青年赴菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國及印度等國參訪，今年首度安排前往大洋洲國家，期望藉由加深與澳洲農業產、官、學界互動，強化雙方在永續農業、智慧農業及氣候調適等領域間合作，並進一步拓展台灣農業新世代之國際人脈網絡及發掘潛在市場。

外交部指出，歷屆農青大使不僅成功累積國際連結與專業經驗，更向國際展現台灣農業新世代充滿活力與專業形象，成為重要外交動能，今年計畫在「總合外交」政策綱領下，新增融入「原住民外交」元素，鼓勵具原住民身分的農業青年踴躍參與，讓世界看見台灣農業的多元特色與永續價值。

