徐國勇接任黨秘書長 黨內正面看待：有助跳脫「小圈圈思考」

2025/08/20 12:48

〔記者陳昀／台北報導〕泛英系色彩的前內政部長徐國勇將接任民進黨新任秘書長，立法院國民黨團書記長王鴻薇今批評，兼任民進黨主席的總統賴清德釋放權力給非賴系人馬，不過是因應罷免失敗的派系分贓。不過，民進黨內各派系對此正向看待，強調派系共治是民進黨的常態，賴這步棋也可望跳脫過往常被批評的「小圈圈思考」。

黨內人士指出，親英系的徐國勇在賴清德閣揆時期入閣，與賴有一定程度互信，能協助整合黨內不同派系，安定黨內蠢蠢欲動的反賴勢力，有助賴清德維持黨內派系的權力平衡、廣納不同聲音能量，重振黨內士氣。

黨內人士強調，這也代表賴清德一定程度的下放權力，賴執政第一年常被批評身邊都是「自己人」，徐國勇的加入，有望強化中央、地方等各系統反映時事的速度，跳脫原先的「小圈圈」思考，可視為賴團隊邁入新治國模式的開端。

黨內人士表示，派系共治本來就是民進黨的常態，曾兼任民進黨主席的蔡英文前總統，2018年選後邀請蘇貞昌擔任行政院長、大破冰，派系共治也有顯著成效，賴清德找徐國勇，整體而言是張好牌。

針對王鴻薇的批評，黨內人士挖苦說，國民黨現在最該頭痛的應該是自己10月要登場的黨主席選舉，大概是因為也無從評論起，只好評論別人的家務事。

正國會中常委陳茂松也表示，派任秘書長是黨主席的權力，黨主席認為誰適合，大家都會支持，黨內各司其職，如果每個人包括中常會的任何一人，繼續用派系思考，那就高度不夠、要檢討，大家都是真正為了台灣好；國民黨所謂「派系分贓」根本胡說八道，請管好自己。

