    首頁　>　政治

    館長用力舔共仍列「特殊份子」 學者：被視為「低端網紅」

    網紅「館長」陳之漢赴深圳直播，他19日在直播中自爆，因為被列入「特殊份子」，無法在抖音開設帳號，還被禁止在中國經商。（翻攝直播）

    2025/08/20 13:18

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢赴深圳直播，他19日在直播中自爆，因為被列入「特殊份子」，無法在抖音開設帳號，還被禁止在中國經商，這趟旅遊已把上個月營收賠光，「說不難過是假的」；學者批評，館長被視為「低端網紅」，現在雖然奮力舔共，但很多言論是「低級紅」、「高級黑」，目前仍在觀察期，中共不准他自由賺中國人的錢。

    館長抱怨，九三閱兵看不成，想在抖音、bilibili等平台開設帳號也不行。雖然抖音滿坑滿谷都是他的影片，流量可能破億，但就是無法開帳號，完全沒辦法做生意。想要經商也被中國政府打槍，有去詢問當地政府，收到的回覆依舊是不行，原因是被列入「特殊份子」，需要有人背書，但他也找不到人。

    對此，台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫今日受訪表示，館長以前支持台獨，跟前總統蔡英文拍過莒光園地的節目，還爆粗口說要幹習近平的老婆，以及消滅共產黨等挑釁言論，中國官方不是沒有看到，早就對館長很不滿，現在即便去舔共，這些事都會成為後座力。

    陳俐甫指出，館長以前做了一堆讓中共不滿的事，現在為了賺錢去中國卑躬屈膝，中共當然也會觀察其言行。中國有句話是「不能吃中國的飯，砸中國的鍋」，館長這個前台獨份子，現在要賺中國的錢，要來吃祖國的飯，一定會有「假釋觀察期」，中共不可能讓他馬上得到最大紅利和好處。

    陳俐甫說，中共手法是可以讓館長自由出入中國開直播「舔共」，但不能開抖音、B站頻道收「斗內」，要先對「祖國」有貢獻，再考慮要不要讓你做生意，館長目前正處於這個階段。雖然館長已經舔了好幾個禮拜，但中共認為還不夠，以前罵的那些，不會因為幾趟直播就「洗白」，講明就是還不夠。

    「不准去外面吃野草，只能在獸欄內吃我餵你的乾草！」陳俐甫分析，不准館長開抖音、B站帳號，其實就是不讓館長自由營利，不讓直接合法收14億中國人的錢。而是要去跟中國求，才有可能透過台商等檯面下管道挹注資金，這招就是要讓館長乖乖聽話，可以更有效控制館長。

    他強調，館長在台灣的影響力急速下降，粉絲已經大量流失，網路上被戲稱為「肉呆」，被視為「低端網紅」，中共統戰如果靠這種人，很多言論是「低級紅」、「高級黑」，整天胡言亂語講中國的好，反而不利於中國的形象。

