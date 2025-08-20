為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    網傳挺核志工日領5千元 民眾黨批造謠上警局提告網友

    民眾黨許甫、吳怡萱到松山分局提告網友。（記者姚岳宏攝）

    民眾黨許甫、吳怡萱到松山分局提告網友。（記者姚岳宏攝）

    2025/08/20 13:20

    〔記者姚岳宏／台北報導〕民眾黨主導的核三延役公投將於本週六823投票，民眾黨認為近來網路上充斥許多「降智」圖卡，還夾帶假訊息及造謠圖卡，甚至有網友造謠反罷，稱挺核能志工每天領5000元，不當使用該黨黨徽及黨公職肖像，今上午由副秘書長許甫及新聞部主任吳怡萱前往黨部所在地的北市松山警分局提告網友。

    許甫表示，民進黨一再用錯誤資訊欺騙人民，從過去總預算案、罷免案到現在的公投案，甚至最近日本對公投的態度，民進黨一再用降智圖卡欺騙人民，當然側翼網軍也會跟隨並變本加厲，不但盜用民眾黨製作的圖，還以一百八十度相反意思詮釋，這些都已觸犯法律的紅線。

    吳怡萱則說，這些人在網路明目張膽公開教大家造謠，意圖製造藍白之間的對立，化解民進黨內部的壓力，有人還在網路稱發夢說挺核能志工每天領5000元，這些造謠難道不是上行下效才造成的，底下網友曾提醒這樣已觸法，應該要刪文，但對方卻不刪文，所以這次一併提告。

    民眾黨提告侵權變造圖卡的網友。（記者姚岳宏攝）

    民眾黨提告侵權變造圖卡的網友。（記者姚岳宏攝）

    民眾黨提告網友。（記者姚岳宏翻攝）

    民眾黨提告網友。（記者姚岳宏翻攝）

