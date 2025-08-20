提廢「串供之虞可羈押」惹議 民眾黨團：不是為了柯文哲

民眾黨團總召黃國昌領銜提出「刑事訴訟法修正草案」，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由。民眾黨團今說明，該修法不是為了柯文哲。（民眾黨團提供）

2025/08/20 12:34

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭羈押禁見，民眾黨團總召黃國昌領銜提出「刑事訴訟法修正草案」，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由；民進黨團今批評民眾黨個案式修法再度上演，並酸乾脆立一個釋放柯文哲的專法。對此，民眾黨團回應，該修法不是為了柯文哲，而是為了可能會碰到相同狀況的任何人民。

民眾黨團指出，2009年大法官釋字第665號解釋，明白揭示在司法程序上，羈押應是最後手段，因為「羈押是嚴重干預刑事被告人身自由，對其名譽與信用權影響重大，要非常慎重；應確定沒有其他替代手段，才得以羈押。」

民眾黨團續指，想不到15年後，世界先進國家大幅增加科技偵查、減少羈押，但在標榜「進步人權」的民進黨執政下，濫行搜索、押人取供卻是變本加厲。過去綠白一樣，主張司法要維護程序正義、要強化律師辯護權、落實無罪推定原則、強化檢察官舉證責任，以確保司法⼈權；也有綠委曾提案修正刑事訴訟法，今天民進黨團吳思瑤、沈伯洋、陳培瑜，卻集體出來打臉賴清德、蕭美琴、潘孟安、鄭麗君與林佳龍。

民眾黨團提及，過去對於檢方屢屢在沒有具體事實證據和嚴謹法律論理下，以空洞理由聲押，法官經常以例稿複製貼上、改個被告名字就隨便裁定羈押的亂象，法界曾提出改革呼籲；認為檢方濫用「串證之虞」當羈押理由，讓「刑訴法」成為一部入人於罪的陷害式立法，法界人士嚴正籲ㄧ定要盡速通盤改革。

針對修法說明，民眾黨團解釋，推動修正「刑事訴訟法」第93條，係根據釋字665號解釋，因羈押對被告身體、心理、名譽、信用等人格權之影響甚為重大，因此應慎重從事，應確實要在「無其他替代手段」，並有「具體」事實足認為有湮滅、偽造、變造證據之虞者，才得以羈押。

此外，現行「羈押法」僅規定檢察官「得」於法院審理羈押時到場，並未強制要求檢察官到場。民眾黨團說，黨團也提案修正，明定法官為羈押訊問時，檢察官「應」到場陳述聲請羈押之理由及提出必要之證據。

民眾黨團補充，無罪推定原則是國際公認的刑事訴訟基本原則，檢方若要推翻原則進行羈押，應提出充分證據，這樣的修法不是為了柯文哲，而是為了可能會碰到相同狀況的任何人民，是為了讓台灣的司法，維持應有的程序正義，是為保障基本的人權保障，是不讓濫權羈押，繼續侵害司法公正。

