接棒民進黨秘書長今亮相！徐國勇：戰士沒有選擇戰場的權利

前內政部長徐國勇將接任民進黨秘書長，預計於今天中常會正式亮相。（資料照）

2025/08/20 12:24

〔記者陳政宇／台北報導〕726大罷免後民進黨秘書長林右昌請辭，兼任黨主席的總統賴清德展開新人事布局，親自邀請前內政部長徐國勇接任；黨內高層今（20日）證實，徐將於今天中常會正式亮相。徐國勇強調，戰士沒有選擇戰場的權利，黨部未來要與行政單位提出論述，讓選民了解如何讓台灣向前走，對外也要加強國際交流、聯繫僑民，例如可透過民間社團一起努力。

據悉，賴清德為重整黨內局勢、重振士氣，從黨部開始延攬英系人才接掌重要職務，邀請徐國勇接任民進黨秘書長，襄助操盤2026地方選戰。民進黨今天下午將召開中常會，黨內高層接受本報訪問時預告，徐國勇將參加常會，預計會後向媒體說明。

隸屬民進黨新系的中常委、立委林俊憲盛讚，徐國勇的資歷非常完整，不僅是律師，且從基層做起，一路歷經議員、立委、政務委員到部長，同時擔任過行政院發言人，資歷像徐這麼完整的人不多；該人事也代表賴清德用人唯才，不考慮派系及親疏遠近，用人非常廣泛，只要是賴認為適合的人選，都去敦請承擔責任，大家一起為國家做事。

此外，徐國勇今接受「民視」訪問時表示，民進黨在726後面臨一些困難，賴清德曾來徵詢，他做為黨員，戰士沒有選擇戰場的權利，民進黨需要時就要站出來；而民進黨的核心思想就是讓台灣往前走，希望能重新凝聚黨內團結、齊心面對挑戰。

放眼未來挑戰，徐國勇不諱言，民進黨面臨國內外挑戰，包括即將到來的2026地方選舉及2028總統大選，如何向選民說明讓台灣向前走，除了行政單位的論述外，黨部也扮演非常重要的角色；對外須要加強國際交流、聯繫僑民，恰好他兼任代表台灣的國際獅子會國際理事，大家在這方面可一起努力。

