基隆擬發行公債 議員質疑恐債留子孫

基隆市議會今天審議「基隆市公債發行自治條例」草案，多數議員反對。（記者盧賢秀攝）

2025/08/20 12:53

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市擬發行債券挹注基隆捷運建設與場站開發，突然擬定「基隆市公債發行自治條例」草案，基隆市議會今天審查時，多數議員認為，市府未經專業可行性評估、也未向議會報告就提出發行公債自治條例，太過兒戲，恐債留子孫，最後市議會要求市府經專業評估向市府專案說明會，下次定期會再提出議會審議。

市府財政處指出，為市政建設籌措資金更靈活，並減輕債負擔，因此擬定「基隆市公債發行自治條例」草案，作為未來發行債券的法源依據。

市府秘書長方定表示，為了多元籌措財務才想發行公債，尤其是未來捷運建設周邊場站和都更區開發等，都需要龐大資金，市府可以靠公債的方式，多元取得資金，也讓建設推動更加順利。

不過市議員鄭文婷和張顥瀚等人指出，台中市去年也擬定了公債自治條例，原目標是因應台中即將有2千億的公共建設，但事後又轉換為以債還債。市府在沒有降低利率風險、減低債息負擔及市場可行性評估，就擬定公債發行自治條例，太過草率，要求退回該自治條例。

市議員陳冠羽表示，市府之前提出港景摩天輪、免費送電動車、季季有煙火等政策，讓民眾「亂花錢」的印象。這次臨時會市府突送進公債發行自治條例，市府應先提出明確的施政計畫與政策藍圖，向市民完整說明資金用途與必要性，而且沒有專業可行性評估，實在太兒戲，恐債留子孫吃老本，市府無法接受。

市議員張耿輝表示，捷運建設是大家所期待的，目前財劃法加上計畫性補助款不確定性，發行公債也比舉債便宜，他認為可行。

方定安表示，發行公債在財務的籌措，可以截長補短，有更多元性，現只是提出自治條例，議會若通過的話，後續就可以針對建設基金籌措的方式，提出更縝密的計畫，透過專業的會計師將財務的籌措計畫算清楚，再徵求議會的同意，才會發行公債。

經過多方討論與協調，議會審查會要求市府經專業評估向市府專案說明會，下次定期會再提出議會審議。

基隆市議會聯合審查會主席何淑萍（左二）與市府和朝野議員協調，要求市府下會期再提「基隆市公債發行自治條例」草案送審。（記者盧賢秀攝）

