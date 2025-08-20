為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    徐國勇擬接任民進黨秘書長 吳思瑤：扮演府院黨溝通要角

    民進黨立法院黨團今天上午召開「沒有司法迫害只有司法特權 譴責民眾黨 為救柯文哲 修法毀司法！」記者會，黨團幹事長吳思瑤會後接受媒體聯訪。（記者劉信德攝）

    2025/08/20 12:19

    〔記者李文馨／台北報導〕726首波大罷免失利，林右昌請辭民進黨秘書長，傳接任人選為英系人馬的前內政部長徐國勇。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院受訪表示，徐國勇不只有中央、地方的經驗，在黨內也有資深地位，相信不論是府、院、黨、黨團所有的政策溝通，都能扮演重要角色，更重要的就是2026年大選。

    吳思瑤表示，黨內都稱徐國勇為「勇伯」，可見他的資深地位，不只兼具中央與地方的經驗，也有民代與政務官的訓練，這次進入黨務部門承擔重責大任，不管是在平日府、院、黨、黨團所有政策溝通協調上，可望他能扮演更重要的角色。

    吳思瑤指出，更重要的是，迎向2026的選舉，秘書長是選務規劃的重要角色，徐國勇征戰無數，自己也有豐富的參選經驗，對於出任秘書長一職，「我們都有大量正面的期待」，坦白說，「我們都非常振奮、鼓舞，期待『勇伯』趕快加入我們的團隊」。

    面對本週第二波的罷免投票，吳思瑤坦言，這些選區相對困難，除了要在對方的堡壘上進攻，本身的客觀條件也相對劣勢，但是在最後關鍵的這幾天，每一區都會同等盡心盡力，也會跟公民朋友站在第一線，不管難易與否輸贏成敗，「我們會陪伴公民朋友戰到最後一刻。」

    吳思瑤強調，不管是台中市、南投縣、新竹縣或新北市，民進黨中央黨部規劃一系列協助活動，「我們五一戰隊也都分進合擊、前進7個罷區。」

