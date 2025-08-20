民眾黨稱廢「串供之虞可羈押」不是為柯文哲 周軒試算打臉

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/08/20 13:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌和民眾黨立委張啓楷、陳昭姿週二提案修《刑事訴訟法》，擬刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，引發外界質疑。民眾黨團回應，該修法不是為了柯文哲，而是為了可能會碰到相同狀況的任何人民。對此政治工作者周軒表示，柯文哲真的用不到這條嗎？黃國昌不要再騙人了，還是黃國昌你是要說修這條是為了詐騙集團，不是為了柯文哲？

周軒在臉書PO文表示，黃國昌剛剛對外宣稱，民眾黨提這個案子柯文哲用不到，笑死人了，用不到幹嘛提？先講前提，刑事妥速審判法第5條第2項：「審判中之延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑十年者，第一審、第二審以六次為限，第三審以一次為限。」、刑事訴訟法第108條第第1項：「羈押被告，偵查中不得逾二月，審判中不得逾三月。」、刑事訴訟法第108條第第5項：「延長羈押期間，偵查中不得逾二月，以延長一次為限。審判中每次不得逾二月。」

周軒指出，柯文哲涉犯的收賄罪與圖利罪，都是最重本刑超過10年之罪，目前柯文哲一審中羈押的狀態目前為止統計如下：1月2日至4月1日第一次羈押、4月2日至6月1日第一次延押、6月2日至8月1日第二次延押、8月2日至10月1日第三次延押，後面還有三次延押空間，最長可以羈押到明年4月1日、10月2日至12月1日、12月2日至2月1日、2月2日至4月1日、所以一審總共可以羈押：3月+2月x6=15月

周軒質疑，柯文哲真的用不到這條嗎？黃國昌不要再騙人了，還是黃國昌你是要說修這條是為了詐騙集團，不是為了柯文哲？

