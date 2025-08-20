憲訴法修惡癱瘓釋憲 學者引鬼滅妙喻：最後「8柱」應硬起來捍衛憲法

「憲法訴訟法」修正案將憲法法庭審理門檻拉高，導致大量人民聲請案卡關，引發各界批評。（資料照）

2025/08/20 12:34

〔記者方瑋立／台北報導〕「憲法訴訟法」修正案將憲法法庭審理門檻拉高，導致大量人民聲請案卡關，亦無法排解憲政爭議，引發各界批評。學者羅承宗及立委受訪都說，憲訴法第30條形同癱瘓憲法審查權，大法官身為憲法守護神，不應坐視不管，應該「主動出擊」，甚至直接宣告違憲。羅承宗更以流行動漫「鬼滅之刃」的鬼殺隊妙喻，眼下僅存的8位大法官，已是捍衛台灣憲政最後8「柱」，若不硬起來決戰的話，不如請辭或解散。

截至7月348件未結 其中人民318件最多

憲法法庭自2022年1月4日「憲法訴訟法」施行以來，正式由大法官組成「憲法法庭」審理案件，取代過去的大法官會議制度。新制大幅擴張人民聲請權，除了法律與命令外，確定終局裁判也能聲請憲法審查，並引進「法庭之友」制度與公開透明程序，旨在於強化人民訴訟權保障。

然而，去年底通過的憲訴法第30條修正案導致審查門檻過高，加上2023年底7位大法官任期屆滿未及補實，僅剩8位大法官無法達到審理與作成判決所需人數，導致大量案件被裁定不受理或長期積壓，憲法法庭幾近停擺。截至今年7月，憲法法庭累積未結案件達348件，其中318件屬於人民聲請案。

莊瑞雄：制度開大門卻無排水管 影響大法官效率

立法院司法法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄去年底即曾率先呼籲「程序先行」，以免新制導致憲法法庭塞車，當時已有120件人民聲請案未結，至今已超過2倍成長。他接受本報訪問實說，「程序先行」即建立過濾與分流機制，否則人民聲請案件必然雪片般湧入，卻沒有出口，果然「完全驗證了我的預言」。

莊瑞雄說，制度設計開大門卻無排水管，結果不只塞車，更讓大法官無法專注處理憲政重大爭議案件。他呼籲大法官必須主動對制度缺陷提出警示，甚至聲請釋憲，否則將嚴重傷害人民對司法的信賴。

羅承宗：8名大法官如捍衛台灣憲法「最後8柱」

羅承宗則直言，立院修「憲訴法」後令憲法法庭幾近停擺，行政機關也無能為力，唯一能突破的就是僅存的8位大法官，他強調大法官是「憲法捍衛者」，不該接受憲法審查權遭立院閹割。

他疾呼，大法官應直接宣告憲訴法第30條違憲，否則形同擺爛，對人民不負責任，「那乾脆辭職，省下納稅人的錢」，他並以時下最流行的動漫「鬼滅之刃」中，等級最高的鬼殺隊劍士頭銜位階比喻，「這8個人就是台灣憲政最後的8個勇士、最後的8柱，若不硬起來守護憲法，那就全部解散吧！ 」

民進黨立委沈伯洋也強調，大法官必須展現勇氣，直接以「先決問題」方式處理憲訴法，宣布第30條違憲，才能讓憲法法庭恢復正常運作。

