黃國昌提案廢「串供之虞可羈押」 吳思瑤酸：乾脆立專法釋放阿北

民進黨立院黨團今天召開「沒有司法迫害只有司法特權 譴責民眾黨 為救柯文哲 修法毀司法！」記者會，出席人員包含黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、立委沈伯洋。（記者劉信德攝）

2025/08/20 11:46

〔記者李文馨／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨團總召黃國昌領銜提出「刑事訴訟法修正草案」，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，引發外界抨擊。民進黨團幹事長吳思瑤今天召開記者會批評，民眾黨個案式修法再度上演，並酸乾脆立一個釋放柯文哲的專法，呼籲不要為了個案毀壞司法羈押制度。

民眾黨團昨天提出「刑事訴訟法修正草案」，草案刪除「勾串共犯或證人」之羈押事由，明定「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押，並要求檢察官請求法院限制或禁止辯護人取得偵查中羈押審查資訊時，應敘明事實、理由及提出必要之證據。該案已排入22日院會議程。

「黃國昌個案式修法又來了！」吳思瑤表示，民眾黨立委這一年為了救柯文哲，不惜挺貪腐，一再地用各種立委職權妨礙司法，濫用立委職權進行個案式的修法，法庭直播案已受到法律界砲轟，而該部為了「救阿北」的個案式修法，將毀壞司法羈押的制度。

吳思瑤指出，未來詐騙集團、組織犯罪、國民黨的偽造連署、虐童犯罪、兒少性犯罪、危及國安的共諜案，乃至於台積電工程師涉嫌竊取國家核心技術等案類，將透過這個惡修串證串到飽、證人被騷擾、共犯全解套。她也說，與其個案修法救「阿北」，為什麼不把橘子找回來？只要橘子回來了，「阿北」是否清白就可以真相大白。

民進黨籍司法及法制委員會召委沈伯洋表示，黃國昌這次的修法就是為了個案，破壞整個國家的犯罪偵查制度，並批評，該部立法技術粗糙到讓人不知如何是好，整部刑事訴訟法中串證規定有好幾處，結果只修了101條，看起來僅花5分鐘草擬，把贅字放上去，再把串證人證從羈押理由中刪除，讓人無法相信提案者是學法律出身的。

民進黨團書記長陳培瑜舉例，台中豐原發生五口的詐騙命案，檢察官首輪蒐證遇到困難，無法羈押關鍵人物「李團主」，交保出去後要求許多證人改變說法，後來資料被查到才被聲請羈押。如果按照黃國昌的修法，這位詐騙主嫌將繼續在外逍遙，無法被羈押，直批該修法非常荒謬。

