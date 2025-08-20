與李四川恐成競爭對手？ 劉和然：國民黨人才濟濟是好事

對於台北市副市長李四川表態不參選2026新北市長，新北市副市長劉和然表示，國民黨人才濟濟是好事。（記者賴筱桐攝

2025/08/20 11:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對2026新北市長選舉，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然被認為是藍營熱門人選，李四川昨首度表態「不排斥、願意承擔」。對此，劉和然今天表示，李四川和他都是事務官出身，在公務界服務多年，國民黨人才濟濟是好事，執政不能單靠一人，有一群夥伴可以被討論，有機會服務民眾，這是最好的事情。

劉和然說，新北市從國民黨執政到現在，升格前到升格後有很大轉變，近年在新北市長侯友宜政策推動下一步步完成，市政本來就是一棒接一棒，每一棒的交接、傳承就是銜接和政策延續，侯友宜許多重大建設或議題延續性很高，只要為新北市這塊土地想要用心耕耘、努力，都是新北市發展的重要基礎。

劉和然表示，他在公職服務滿37年，從台北縣到升格後的新北市，一直都沒有更改過服務的縣市，他會持續顧好新北、守住新北，延續侯友宜的政策推動。

針對最新民調顯示，劉和然參選2026新北市長的支持度仍落後其他潛在人選。劉和然回應，民調結果對他是很大的回饋，他過去不會在選舉被討論的名單內，因此第一次看到自己被放在民調的名單中覺得很特別；他強調，國民黨人才濟濟，如果有地方經驗和中央執政互相回饋、搭配，這是國家的福氣，現階段持續努力在新北市走動。

至於黃國昌最近積極走訪新北市、爭取曝光度，劉和然認為，台灣最大的好處就是民主機制，可以做任何參選和表達意見的決定，任何人不管是哪一個黨派，對新北市有想法，誠如侯市長所言，要做實事、好好了解新北，才是未來發展最重要的基礎，不管是哪一位，只要對新北市有意願，就是民主國家最大的精神，大家好好為這塊土地貢獻。

