揭穿民進黨五大奧步 國民黨：823小罷免大失敗

國民黨今（20）日舉行「揭穿民進黨五大奧步！沒人性又沒理智；民怨沸騰，想要小罷免大失敗？」記者會，圖為國民黨發言人楊智伃（右）及台北市議員柳采葳（左）。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/20 12:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人楊智伃今天表示，726大罷免大失敗後，823罷免已經有很多罷團紛紛退出，許多民進黨養出來的青鳥側翼也紛紛退出，但「萊爾校長」賴清德總統仍想撐住這次罷免，甚至網路上還出現「小罷免小成功」的宣傳，但民眾的選擇就是不論大罷免或小罷免，民進黨都將大失敗。

國民黨今日召開「揭穿民進黨五大奧步！沒人性又沒理智，民怨沸騰，想要小罷免大失敗？」記者會，楊智伃指出，民進黨不出奧步，就不會選舉，這次罷免同樣用了許多不長進又沒人性的奧步，繼續操作鬥爭與仇恨，其中一個奧步就是不斷散播圖卡，自導自演宣稱要找走路工，甚至被訴諸法律後，仍持續反串走路工，就連民進黨新北市議員陳乃瑜也在造謠國民黨立委在新北市新店區侵占一個面積相當於英國國土的豪華莊園。

她指出，民進黨第2種奧步就是怪選民智商低，並模仿國民黨的文宣，製作相反訴求的降智圖卡欺騙民眾，民進黨在大罷免大失敗後，不願傾聽民意，仍想用奧步讓這次罷免成功，同時賴政府始終陷在權力鬥爭當中，無法醒過來，所以民眾要用823投票打臉民進黨。

國民黨台北市議員柳采葳表示，民進黨第3種奧步就是自導自演，製造衝突，她舉例指出，國民黨南投縣立委游顥服務處主任只是要確定罷團是否有依法申請集會活動，卻被民眾把文宣丟在地上，指控游顥團隊兇罷團，這就是碰瓷，第4個奧步就是對日前病倒送醫的游顥冷嘲熱諷，還拿游顥急診的照片呼籲大家同意罷免，並做人身攻擊，這樣的文宣出來後，還獲得前民進黨立委蔡培慧的公開聲援，這代表民進黨贊同泯滅人性的作法。

柳采葳還說，第5個奧步就是游顥團隊布置了2000塊宣傳布條，結果竟有738塊遭有心人士刻意拆除，並且很巧合的被換上了罷團的布條。

