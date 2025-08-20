為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林佳龍與自民黨青年局對談 中曾根康隆支持台灣加入CPTPP、WHA

    日本自民黨青年局局長中曾根康隆17日起率海外研修團訪台，20日赴外交部與部長林佳龍對談。（圖擷取自林佳龍臉書）

    日本自民黨青年局局長中曾根康隆17日起率海外研修團訪台，20日赴外交部與部長林佳龍對談。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/08/20 11:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕日本自民黨青年局局長中曾根康隆17日起率海外研修團訪台，今（20）日赴外交部與部長林佳龍對談。林佳龍轉述指出，中曾根康隆將支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及參與世界衛生大會（WHA），期待台灣參與國際、展開活動。

    林佳龍於臉書表示，他特別感謝中曾根康隆在他上個月訪日期間熱情接待，這次中曾根帶領多位日本青年政要來訪，對深化台日關係有莫大助益，訪團成員包含多名日本都道府縣議員與大學生自費參與，展現台日情誼從中央到地方、再延伸至民間的深厚基礎，更象徵友好將持續傳承，延續至下一個世代。

    林佳龍表示，台日向來如同一家人，每當天災發生，雙方都心繫彼此，並在第一時間伸出援手，而防減災正是台日可以深化合作的重要領域，期待未來台日可一起提升防減災科技、災後復原、資訊共享及應變機制，共同強化社會韌性。

    經貿合作方面，林佳龍期盼，日本能支持台灣加入CPTPP，並推動簽署經濟夥伴協定（EPA），使雙邊經貿合作從AI與半導體領域，再拓展至能源與智慧城市解決方案，未來雙方還可將合作延伸至第三國市場，共同壯大民主國家的力量。

    林佳龍轉述中曾根康隆說法指出，訪團成員來自日本全國各地，推進台日關係是大家共同的目標，期待透過議會、觀光與民間的交流，進一步深化兩國的經貿與外交關係，中曾根將支持台灣加入CPTPP及參與WHA，期待台灣參與國際、展開活動。

    林佳龍也感謝訪團成員珍視台日友誼，期盼在大家的努力下，這份友誼不斷深化、持續傳承。

    外交部長林佳龍與日本自民黨青年局局長中曾根康隆合影。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍與日本自民黨青年局局長中曾根康隆合影。（圖擷取自林佳龍臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播