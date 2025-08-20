林佳龍與自民黨青年局對談 中曾根康隆支持台灣加入CPTPP、WHA

日本自民黨青年局局長中曾根康隆17日起率海外研修團訪台，20日赴外交部與部長林佳龍對談。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/08/20 11:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本自民黨青年局局長中曾根康隆17日起率海外研修團訪台，今（20）日赴外交部與部長林佳龍對談。林佳龍轉述指出，中曾根康隆將支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及參與世界衛生大會（WHA），期待台灣參與國際、展開活動。

林佳龍於臉書表示，他特別感謝中曾根康隆在他上個月訪日期間熱情接待，這次中曾根帶領多位日本青年政要來訪，對深化台日關係有莫大助益，訪團成員包含多名日本都道府縣議員與大學生自費參與，展現台日情誼從中央到地方、再延伸至民間的深厚基礎，更象徵友好將持續傳承，延續至下一個世代。

林佳龍表示，台日向來如同一家人，每當天災發生，雙方都心繫彼此，並在第一時間伸出援手，而防減災正是台日可以深化合作的重要領域，期待未來台日可一起提升防減災科技、災後復原、資訊共享及應變機制，共同強化社會韌性。

經貿合作方面，林佳龍期盼，日本能支持台灣加入CPTPP，並推動簽署經濟夥伴協定（EPA），使雙邊經貿合作從AI與半導體領域，再拓展至能源與智慧城市解決方案，未來雙方還可將合作延伸至第三國市場，共同壯大民主國家的力量。

林佳龍轉述中曾根康隆說法指出，訪團成員來自日本全國各地，推進台日關係是大家共同的目標，期待透過議會、觀光與民間的交流，進一步深化兩國的經貿與外交關係，中曾根將支持台灣加入CPTPP及參與WHA，期待台灣參與國際、展開活動。

林佳龍也感謝訪團成員珍視台日友誼，期盼在大家的努力下，這份友誼不斷深化、持續傳承。

外交部長林佳龍與日本自民黨青年局局長中曾根康隆合影。（圖擷取自林佳龍臉書）

