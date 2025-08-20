獨家》未放棄中國籍遭解職 偏綠選區中配里長向陸委會陳情

花蓮縣富里鄉村長鄧萬華因沒有放棄中華人民共和國國籍，8月1日被內政部依法解除職務。桃園市蚵間里里長彭小林則有向陸委會陳情。（圖截取自網路）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕花蓮縣富里鄉村長鄧萬華未放棄中國籍遭解職（DQ，Disqualification）後，彭小林等4名中配里長也面臨相同命運。據透露，桃園市新屋區蚵間里里長彭小林日前已向陸委會陳情，她一個大陸妹來台逾30年，無法放棄中國籍。官員指出，內政部祭出處分前，並未會辦陸委會意見；學者建議，可修訂「國籍法」第20條，將大陸地區人民、港澳居民「準用」此條規定，明確規範。

據了解，內政部是依「國籍法」不能有雙重國籍的規定祭出解職處分，以中配身分嫁來台灣32年的彭小林四處向政府單位陳情，但她尚未放棄中華人民共和國國籍，桃園市政府也未批准解職令。

彭女向陸委會陳情，她一個大陸妹在「偏綠選區」當里長，新屋區蚵間里大罷免的投票結果，同意罷免還比不同意多9張票，許多綠營民眾支持她當里長，而且她的選民服務「不分藍綠」，只因為是中國籍就要被解職，感到十分無奈。

據悉，內政部是依照「國籍法」直接處分，依｢國籍法」規定，擔任民選公職不得有雙重國籍，遭解職的中配村里長抱怨無法放棄中國籍，也對行政處分非常不服氣。

不過，根據中國「國籍法」規定，只要符合幾項條件便可申請退出中國籍，一是外國人的近親屬，二是定居在外國，三是有其他正當理由。原籍中國的台灣公民若真的申請到放棄國籍證明，依「國際法」第20條規定，就可免除被撤銷資格問題。

知情官員指出，現行「國籍法」規定，任職後1年之內要出具放棄國籍證明，如果沒有放棄，須依法予以解職。若依照「國籍法」的概念，其實當初就不應該讓有雙重國籍的人參選。

據分析，兩岸人民關係條例規定，中國籍人士在台定居滿10年，可以應考試、服公職，目前有逾百人考上公職擔任公務員，政府要求這些人須放棄中國籍，但「公務人員任用法」有除外規定，考上公職就任後，有申請放棄，但沒辦法放棄時，經主管機關審認後，可安排到無涉及機敏的單位工作。

官員進一步說，但村里長、縣市議員、立法委員等民選公職人員沒有除外規定，所以該怎麼辦由主管機關決定，因為過去沒有相關案例，用人機關與主管機關未來可以溝通看要如何解決。

他強調，政府不是針對中配，其他國家的人要在台灣擔任公職，也都須放棄原國籍，中配應該先去放棄看看。不過，目前制度設計容易引發爭議，主管機關或可修正「選罷法」限制雙重國籍者參選，不是選上後因無法放棄國籍，再把人解職。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛受訪說，現行制度是雙重國籍可以參選，但選上後1年內須提出放棄國籍證明，內政部根據「國籍法」規定以行政解釋方式撤銷這些人的職務。

王智盛建議，因涉及人民權利義務，若法律要更完備的話，可以修訂「國籍法」第20條，將大陸地區人民、港澳居民「準用」此條規定，明文入法規範。

