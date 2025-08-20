為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    徐國勇將任民進黨秘書長 王鴻薇：大罷免失敗後派系分贓結果

    前內政部長徐國勇將接任民進黨秘書長，立院國民黨團書記長王鴻薇今質疑此項人事佈局。（資料照）

    前內政部長徐國勇將接任民進黨秘書長，立院國民黨團書記長王鴻薇今質疑此項人事佈局。（資料照）

    2025/08/20 11:37

    〔記者劉宛琳／台北報導〕前民進黨秘書長林右昌為大罷免失敗下台負責後，接任人選為英系人馬的前內政部長徐國勇。對此，國民黨團書記長王鴻薇今批評，賴清德總統在大罷免大失敗之後不得不釋放權力給非賴系人馬，但找了一個鬥雞型的秘書長，這樣的人事的調整不過是在因應罷免失敗後民進黨派系分贓下的結果，而非回應和真正的傾聽民意。

    王鴻薇表示，726之後民進黨內部的權力出現了一些更動及改組，外界的解讀是因為賴清德在大罷免大失敗之後，必須要釋放權力給非賴系的人馬，徐國勇被認為是英系的人馬，看起來賴清德必須在他的權力結構裡面與人家分享權力，所以徐國勇才有機會回到民進黨中央黨部來擔任秘書長。

    王鴻薇表示，不過大家也知道，徐國勇的從政歷練，尤其在當內政部長的時候和警政署署長非常不和，還直接鬧上法庭，看起來徐國勇就是一個鬥雞。另外徐國勇也長期擔任政論節目的主持人，在這一場荒唐的大罷免大鬧劇之中，徐國勇身為政論節目主持人，也有一定的角色，在他的政論節目裡面去推波助瀾。

    王鴻薇表示，所以賴清德雖然分享了權力，但找了一個鬥雞型的秘書長，這樣子的一個人事調整，不過是在因應整個大罷免大失敗後民進黨派系分贓下的結果，而不是真正的去回應民間對於政府還有執政黨在搞大罷免大鬧劇之後，應該要有所調整去傾聽民意。

